Ossandón y su voto en la acusación contra el Presidente Piñera en el Senado: “Las personas que quieran estar en política no pueden jugar con los paraísos fiscales”

En una maratónica jornada, que comenzó el lunes a las 10:30 horas y finalizó el martes a las 7:55 horas, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera tras ser vinculado con los Pandora Papers y su participación en la venta de la minera Dominga.

Ahora el juicio político se verá en el Senado, donde la oposición cuenta con 24 votos y para aprobar el libelo se necesita la aprobación de dos tercios de la Cámara, esto es al menos 29 votos favorables de los 43 escaños. Es decir, si la oposición quiere que la acusación prospere, necesitará sí o sí capturar votos de senadores de oposición.

Uno de esos en la mira es el RN Manuel José Ossandón, quien ya se ha mostrado a favor de -al menos- analizar los hechos descritos en la acusación. "Si hay pruebas de lo que se le acusa, a mí no me va a temblar la mano en votar a favor", señaló en conversación con radio ADN.

“Yo voy a estudiar esto con mi gente de forma seria, responsable, y voy a tomar una decisión racional. Esto no es venganza o que uno le tenga buena o mala a una persona. Aquí está juego la estabilidad de un país, pero también está en juego la actitud de un Presidente“, prosiguió.

En esa línea, Ossandón cree que "las personas que quieran estar en política no pueden jugar con los paraísos fiscales. Si el Presidente o nosotros hacemos cosas para eludir impuestos, ¿qué le pedimos a la gente?".

Ossandón ya había insinuado que puede votar a favor de la acusación contra el Mandatario: "yo por lo menos creo que no hay unanimidad entre los senadores de oposición de votar a favor por una acusación constitucional. He conversado con varios que me dicen que van a estudiar en conciencia el tema. No es que digan, como se veía en la Cámara que todos van a votar a favor para destituir al Presidente, eso no es así", afirmó a Emol.

"Yo también voy a votar en conciencia. Si yo tuviera la convicción de que el Presidente sí es culpable, por supuesto que voy a votar a favor, pero tengo que tener la convicción, hay que estudiarlo y para eso hay que tener pruebas, no una percepción que 'yo creo'. No es así, pero no es tan claro que los senadores de oposición estén anticipadamente en votar a favor, eso no es cierto", dijo en aquella ocasión.

El Senado debatirá y votará el libelo acusatorio contra el Presidente Piñera desde este próximo martes y será hasta total despacho.