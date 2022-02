Fiscalizan bus con 58 inmigrantes con situación irregular en Antofagasta

El estado de excepción endureció las medidas de fiscalización a los migrantes que intentan entrar a nuestro país. Es en este contexto que durante esta jornada se detectó un bus que trasladaba a 58 personas de forma irregular en la ciudad de Antofagasta.

El hecho sucedió en medio de una fiscalización por parte de Carabineros en el sector de La Negra, según informó 24Horas.

En el vehículo se encontraron ciudadanos de nacionalidad venezolana, boliviana, ecuatoriana y peruana, todos de forma irregular en el país. Las personas quedaron a disposición de la Policía de Investigaciones (PDI) y arriesgan la expulsión administrativa.

"A nivel de la Macrozona Norte, tenemos más de 400 personas que han sido reconducidas, y específicamente en la Región de Antofagasta nos acercamos al centenar de personas reconducidas, y muchas más fiscalizadas, denunciadas o que se han dado las cuentas respectivas por situación migratoria", informó Carabineros.

El delegado presidencial de Antofagasta, Daniel Augusto, señaló que "la solución a los problemas de migración no es automática, no significa que de un momento a otro no va a haber más inmigrantes. Es un trabajo fuerte, arduo, paulatino, y que nosotros esperamos que vaya rindiendo frutos en los próximos días".