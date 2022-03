Karla Rubilar asegura que ser oposición "es más fácil que ser gobierno" y afirma que "la venganza no es el camino"

La exministra Karla Rubilar dijo que Apruebo Dignidad, la coalición recién llegada a La Moneda, verá pronto lo difícil que es gobernar y que no basta con los adherentes. A su juicio, "la posibilidad de generar grandes acuerdos ya no es una opción, es una necesidad y un imperativo ético".

En ese sentido aseguró a La Tercera que "ser oposición es bastante más fácil que ser gobierno", argumentando que "hoy día se van a encontrar con la disyuntiva de tener que golpear la puerta de probablemente quienes muchas veces fueron golpeados por esa dureza".

"Para gobernar no basta con su propio sector y necesitan, efectivamente, generar espacios de entendimiento y de diálogo", advirtió la extitular de Desarrollo Social del gobierno de Sebastián Piñera.

Consultada por los ánimos en la actual oposición y por los dichos del secretario general de RN que habló de “atrofiar” al nuevo gobierno, Karla Rubilar —exmilitante de dicho partido— manifestó que "el camino de la venganza no es el que nuestra oposición debe tener".

"La tentación de venganza o pasada de cuentas que uno podría tener por los momentos duros que nos tocó vivir no es el camino correcto, no es el camino que la ciudadanía espera de una oposición responsable y justa, porque todavía seguimos viviendo en crisis y estamos en un proceso de verdad que está construyendo el futuro de Chile".

Entonces, agregó, "nosotros como oposición tenemos una responsabilidad, y quienes están teniendo el liderazgo mayoritario de la Convención Constitucional también tienen esa responsabilidad (...)". Para la exministra Rubilar "el éxito de la Convención Constitucional finalmente es el éxito de todos, entonces creo, reiteró, que el camino de la venganza o de la pasada de cuentas "no es el camino que nuestra oposición debe tener".

Sobre ánimo de revanchismo en el nuevo gobierno, Rubilar lo descartó: "Tuvimos oposiciones que en los momentos más difíciles y más complejos estuvieron disponibles a acompañar finalmente la institucionalidad, como fue, por ejemplo, en el gran acuerdo del 15 de noviembre. Ahí, sin lugar a dudas, y es justo destacar el rol que tuvo el Presidente Gabriel Boric, que contra sus propios partidarios toma la decisión de firmar este gran acuerdo, y ahí hubo muchos políticos que estuvieron, a mi juicio, a la altura", aseguró.

"Siempre he dicho que ahí la política sí logró representar lo mejor que tiene Chile, y también hubo una oposición que no quiso, que finalmente estaba en una postura que no era acorde con la democracia que hemos construido entre todos, por eso creo que uno tiene que diferenciar", indicó.

El paso que tuvo ese mismo bloque opositor hacia el Gobierno, demostrará, según la exministra "lo difícil que es gobernar, y que a uno no le basta con los adherentes, que a uno no le basta con hablarle a la gente que votó por ellos, porque las decisiones que se toman son decisiones que afectan a todos los chilenos y a todas las chilenas".

"La posibilidad de generar grandes acuerdos ya no es una opción, es una necesidad y un imperativo ético. Porque de lo contrario vamos a ver estancado un país que necesita avanzar, porque parte de lo que vivimos ese 18 de octubre, y yo trato de destacar más el 25 de octubre de la gran marcha, de más de un millón 200 mil personas, dos millones en Chile; es una gran marcha que demuestra un Chile que quería cambios, de forma transversal", añadió.