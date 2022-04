Diputado Melo (PS) hace un llamado a revisar y mejorar el plan de racionamiento del agua

Ante la presentación de un plan de racionamiento del agua por parte de las autoridades, el diputado Daniel Melo (PS), miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, hizo un llamado para que las políticas públicas incorporen elementos innovadores basados en la naturaleza, para mitigar la escasez hídrica.

“Es una buena noticia la existencia de planes de ahorro de agua por parte de algunos municipios, pero claramente son esfuerzos insuficientes y el plan presentado por las autoridades sólo va en dirección de que los habitantes de las comunas afectadas enfrenten cortes programados de este vital elemento. Lo que es absolutamente insuficiente si no se conjuga con limitar el uso del agua por parte de las empresas y buscar soluciones basadas en la naturaleza”, sostuvo el diputado.

A través de un comunicado, el parlamentario socialista expone que existen soluciones basadas en la naturaleza que no significa el desembolso de grandes recursos, tales como los sistemas de captación de lluvia, la restauración y protección de humedales, recargas de acuíferos libres mediante el uso de zanjas, son medidas que pueden ser administradas por las propias comunidades y cuyos efectos en el mejor uso del recurso hídrico están probados.

El diputado Melo además señaló que “esto debe ser una política integral y no sólo un plan de racionamiento para las personas. El difícil escenario que enfrentamos ante la escasez hídrica, debemos convertirla en una oportunidad para hacer políticas integrales y en la lógica de la adaptación. Y si hay que castigar a alguien, no es precisamente a la gente, sino a las empresas que mal utilizan este vital elemento. Ante esto último, no descarto presentar una iniciativa que aborde el uso excesivo de agua por parte de algunas empresas”