Jefe de Defensa de La Araucanía y últimos hechos de violencia: no van "a conducir a nada, yo no sé que pretende esta gente"

El jefe de Defensa Nacional en La Araucanía, general Edward Slater abordó este jueves los hecho de violencia que han ocurrido en la región tras decretarse el Estado de Emergencia Acotado que implementó el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para combatir, precisamente, los hechos violentos, los que tomaron fuerza en los últimos días, cuando un trabajador forestal -Segundo Catril- murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una emboscada.

Al respecto, el general Slater señaló que los últimos hechos de violencia no van "a conducir a nada, yo no sé qué pretende esta gente realizando estos actos de terror, de muerte, de destrucción y causando la muerte, más encima, a gente pacífica, de su propia etnia”.

“Eso lo encuentro inconcebible, es el colmo que ocurran este tipo de cosas, yo rechazo todo tipo de violencia, pero esto ha llegado a un límite que es inaceptable”, agregó.

Sobre los mensajes en contra de la presencia militar en la zona, el general les dijo que "eviten seguir en esta línea, ¿para qué? ¿qué van a lograr? ¿Quieren temor, quieren producir terror? A nosotros los militares no nos van a asustar”.

Además, puntualizó que “nosotros no nos vamos a cansar, vamos a estar 24/7 y si es necesario no dormir. No vamos a dormir hasta cumplir la tarea que se nos ha encomendado con todos nuestros medios, con todas nuestras capacidades, porque queremos a nuestros compatriotas, queremos al pueblo mapuche y no queremos, por ningún motivo, que situaciones como estas se vuelvan a repetir”.

No falta apoyo político

El general Slater también se refirió a las críticas que efectuó la oposición, quienes piden más apoyo político a las Fuerzas Armadas desplegadas. Sobre eso, el general dijo que "no nos falta apoyo político. Hemos recibido el apoyo de las autoridades directas de la región”, aseguró.

Además, y pese al “repudiable” ataque en que fue asesinado Segundo Catril, “hemos logrado -y los números y los datos duros así lo dicen- bajar la frecuencia y la cantidad de hechos violentos en la región y espero que se mantenga”.