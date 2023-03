Diputada Yeomans (CS) ante dichos contra Carabineros: "Uno puede tener una evaluación autocritica de lo que hizo, pero la reforma estructural sigue estando vigente"

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, habló acerca de la posibilidad de llevar a cabo una reforma a Carabineros en un contexto en que el Parlamento se encuentra votando para potenciar la institución, esto tras la muerte de la sargento primero, Rita Olivares.

La parlamentaria, también realizó una autocrítica acerca de los dichos que hicieron en su momento distintos personeros del oficialismo, y que la oposición se ha encargado de enrostrárselos. "Hay un juego nefasto que está haciendo la derecha, entre buscar dividir entre quienes supuestamente están a favor de la seguridad (su espacio político) y nosotros frente a una situación que es compleja, que tiene que ver con la situación de delincuencia que afecta a Carabineros y las herramientas que se requieren", indicó.

Sin embargo, la parlamentaria recalcó la importancia de llevar a cabo una reforma a Carabineros, ya que -a su juicio- no solamente ayuda a la sociedad civil, sino a la propia institución contra la problemática de la seguridad que afecta al país. "No hay que desentender una reforma estructural que sea para fortalecer a Carabineros que cuenten con mayor formación, me parece que es un tema que no hay que renunciar", expresó.

"En materia de seguridad es necesario poder organizar nuestras policías, tener una reforma estructural que se incorpore distintos elementos en materia de formación de Carabineros, en materia también de inteligencia, de dar las herramientas para poder hacerse cargo de como hoy día está operando el crimen organizado", agregó.

Autocrítica

Asimismo, afirmó que hay que hacer una autocrítica sobre los comentarios expresados anteriormente contra la institución. "Uno puede tener una evaluación autocrítica de cosas que se podrían haber, dicho de otra forma, de gestos, pero, sin embargo, la necesidad de una reforma estructural sigue estando vigente. Violaciones a los derechos humanos ocurrieron en el contexto del estallido social", comentó.

"En este caso la institución, en este caso de las policías, tienen que actuar con legitimidad y para eso deben contar con todas las herramientas necesarias: formación de derechos humanos, es un área de tenemos que reforzar. Quizás en su momento debimos de tratar de avanzar en una verdadera reforma estructural acentuando ese camino y no solo quedarnos en los discursivo", complementó.

Sexto Retiro

La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados también abordó una de las discusiones que se acercan al Parlamento: El sexto retiro.

Al respecto, comentó que es importante darle importancia a la reforma de pensiones que envió el Ejecutivo, puesto que existe la posibilidad de un "autopréstamo", el que es distinto al que se rechazó hace unos días, puesto que da mayores garantías a las personas.

Sin embargo, Yeomans insistió en que la problemática está en lograr llegar a los sectores medios. "Lo que creo es que hay que ir a hablares a los sectores medios, si bien se ha llegado con el bono invierno, falta que, en la hora de la llegada, este es limitado. Desde el Gobierno hay cambios, el ministro Jackson nos dijo que en el registro social de hogares se están realizando cambios para que sea mucho más fácil para la diversidad de la población".

Al opinar sobre el sexto retiro, la diputada de Convergencia Social precisó que para combatir la popularidad que tiene en la gente esta medida, "hay que entregar un paquete de herramientas que hagan menos atractivo el retiro".

Asimismo, recalcó que un eventual retiro de fondos de pensiones "afectará en muchos aspectos (créditos, fondos, inflación)".

Video vía YouTube: El Mostrador