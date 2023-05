Boric se suma a las críticas a proyecto “alternativo” de Demócratas a favor de las isapres

“No me cabe ninguna duda de que algo que todos concordamos es que las reglas se deben cumplir”, dijo el Presidente Gabriel Boric sobre el proyecto presentado por Demócratas que busca evitar que las isapres cumplan el fallo de la Corte Suprema. “Soy critico del proyecto que se aprobó en la comisión de salud del gobierno, porque desde nuestra perspectiva lo que realiza es evadir el cumplimiento de un fallo”, agregó. Durante su participación en la inauguración de la Semana de la Construcción, también hizo un llamado a avanzar en un pacto tributario, tras el rechazo de la reforma tributaria, uno de los ejes de su Gobierno.

“No me cabe ninguna duda de que algo que todos concordamos es que las reglas se deben cumplir. En esto me permito referirme a un tema que ha estado en el centro del debate en los últimos meses, que es la crisis del sector privado de salud. A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no me cabe duda de que todos estamos de acuerdo en que los fallos deben cumplirse”, dijo el Mandatario durante la inauguración de la Semana de la Construcción.

“Como gobierno debemos garantizar que existan las facilidades para cumplir el fallo, pero no para evadir el cumplimiento. Soy critico del proyecto que se aprobó en la comisión de salud del gobierno, porque desde nuestra perspectiva lo que realiza es evadir el cumplimiento de un fallo. Debemos garantizar la sostenibilidad del sector privado en el tiempo, pero cumpliendo las reglas. Es un equilibrio difícil y desafiante, pero que no debemos obviar”, añadió.

Llamado a la reforma tributaria

Durante su participación, también hizo un llamado a avanzar en un pacto tributario, tras el rechazo de la reforma tributaria, uno de los ejes de su Gobierno.

“Cuando hablamos de reforma tributaria, no estamos hablando de que el Estado es una suerte de Leviatán que quiere tener los bolsillos más llenos. Estamos hablando de cómo distribuimos de mejor manera la riqueza, para tener mejores condiciones de igualdad. Si estamos de acuerdo en que necesitamos este pacto, donde hemos mostrado flexibilidad en las herramientas, pongámonos de acuerdo y saquémoslo adelante. La política no puede seguir trabando que lleguemos a acuerdos que le hacen bien a nuestra patria. Todos tenemos que poner más de nuestra parte”, señaló.

“Como gobierno estamos por un Chile con acuerdos. No sigamos demorando en sacar adelante la reforma tributaria. Estamos conversando con todos los actores, para aunar las voluntades que se necesitan para avanzar hacia este país que todos queremos”, añadió.

Por último, hizo un llamado a acelerar la tramitación sobre el alza del salario mínimo, que ahora se discute en el Senado: “Veo que hay resistencia de algunos sectores políticos. Llegamos a un acuerdo. Ha habido 23 reajustes de sueldo mínimo desde el retorno a la democracia. De esos 23 solo uno ha venido con un subsidio a las pymes. Hoy nuevamente estamos llegando a un acuerdo con parte importante de las pymes, para que el aumento del sueldo mínimo venga con el apoyo a las pymes. No retrasemos esos proyectos por gallitos políticos”.