“El PPD no está muerto ni va a morir”: la reflexión de Raúl Soto en la previa a consejo del partido

A pesar de la compleja situación interna, el parlamentario y vicepresidente de la colectividad sostuvo que el partido no está acabado y superará la crisis a través de la reflexión y la democracia interna. En momentos en que la opción de una “federación socialdemócrata” está sobre la mesa, el diputado Soto destacó la importancia de generar un “acuerdo amplio” de gobernanza con un proyecto colectivo y una estrategia política común. Reconoció la presidencia de Piergentili como un liderazgo relevante y expresó su aspiración de que el PPD se fortalezca y recupere su importancia política. Aunque no se pronunció sobre su posible presidencia, consideró que los nombres y liderazgos surgirán naturalmente una vez que se defina un proyecto colectivo claro y una estrategia comunicacional.

El Partido Por la Democracia (PPD) celebra este sábado su Consejo Nacional número 64 en compañía de sus dirigentes partidarios, parlamentarios, autoridades de gobierno y militantes, en medio de una profunda crisis interna y de tensiones entre sus propios militantes. Se espera la asistencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a este crucial encuentro que se llevará a cabo en calle Serrano 73.

La ministra Tohá experimentó un aumento en las encuestas de opinión después de su interpelación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, su partido, el PPD, no respaldó su buen momento político. El primer problema que afectó a la secretaria de Estado fue protagonizado por Natalia Piergentili, líder del partido, quien se refirió a los militantes de Apruebo Dignidad como “monos peludos” y criticó su falta de autocrítica ante los malos resultados del oficialismo.

A esto se suman los dichos de la vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, quien respondió a la indignación de Tohá por los dichos de Piergentili y mencionó que muchos miembros del partido se habían enojado con ella en el pasado debido al caso SQM. Como resultado, los antecedentes de Suárez fueron enviados al tribunal supremo del partido, el cual decidió suspenderla de su cargo durante la investigación interna.

El PPD atraviesa un momento difícil, sin embargo, el diputado Raúl Soto, vicepresidente del partido, afirma que “el PPD no está muerto ni morirá, aún no ha cumplido su ciclo”. En una entrevista con El Mercurio, el parlamentario expresó su convicción de que el partido superará esta crisis a través de un proceso de reflexión y democracia interna. “En momentos de crisis, no debemos caer en disputas internas destructivas, sino promover el diálogo, la unidad y la fraternidad necesarios. Espero que esto se traduzca en un amplio acuerdo de gobernanza con un proyecto colectivo, una estrategia política y un relato común”, manifestó Soto.

Cabe mencionar que las tensiones con el Frente Amplio y los polémicos comentarios de Piergentili, han ampliado la brecha entre el partido y La Moneda, a pesar de contar con representación en el gobierno y tener a la ministra Tohá entre sus filas. La situación se agravó con los resultados de las últimas elecciones, donde ningún militante del PPD fue elegido para el Consejo Constitucional. Además, según una norma del anteproyecto de la nueva Constitución, el partido podría perder su representación parlamentaria al no alcanzar el umbral del 5%.

El futuro del PPD se ve incierto y su existencia política está en riesgo, pero no es la única colectividad que arriesga desaparecer. No obstante, esto no sería una mala señal pensando en que los partidos pueden reagruparse y formar coaliciones más amplias. De hecho, podría significar el fin de la criticada fragmentación política en Chile, uno de los principales problemas del sistema democrático. En este contexto, ha surgido la idea de forjar una “federación socialdemócrata”, una idea que planteó el expresidente Lagos hace muchos años y que nunca tuvo la suficiente fuerza en el PPD y mucho menos en el Partido Socialista (PS). Incluso se ha discutido la opción de incorporar a la DC, que tampoco cruzó el umbral, en una eventual coalición de partidos de centroizquierda.

Próximo paso: salir fortalecidos

A pesar de sus declaraciones, el diputado Soto valoró positivamente la presidencia de Piergentili. “Representa un liderazgo importante en ese sentido, y ahora debemos dar el siguiente paso: un partido capaz de superar los problemas del pasado y recuperar la relevancia política, la influencia y decir ‘aquí está el PPD’, en lugar de solo mirar hacia atrás”, expresó al matutino.

Además, Raúl Soto agregó que ahora es necesario dar el segundo paso, “salir fortalecidos de la crisis actual para revitalizar el PPD y hacerlo un partido relevante e influyente en el presente y futuro de Chile”.

Cuando se le consultó si su nombre podría ser considerado para presidir el PPD, el parlamentario y expresidente de la Cámara afirmó que “es demasiado pronto para tomar decisiones sobre nombres o liderazgos”.

“A medida que tengamos un proyecto colectivo claro, una estrategia de comunicación y un relato común, los nombres y liderazgos surgirán de manera natural y se tomará la decisión colectiva correspondiente. Para mí, lo más importante es que esta reflexión que iniciaremos hoy conduzca a un amplio acuerdo de gobernanza para el PPD”, concluyó.