Girardi deja en manos del partido futuro de Piergentili: “Hay varios liderazgos para la nueva etapa”

Guido Girardi cree que Chile puede salvar el planeta, pero no sabe quién puede salvar al Partido por la Democracia. Entrega una larga lista de posibles nombres para conducir el partido: Francisco Vidal, Ricardo Lagos Weber, Nicolás Eyzaguirre, Jaime Quintana, Ximena Órdenes, Loreto Carvajal, Nicolás Navarrete y Helia Molina. El principal líder o mandamás del PPD explica en esta entrevista qué quiso decir la presidenta del partido, Natalia Piergentili, cuando señaló que había que dejar de hablarles a “los monos peludos”, plantea cuáles son los verdaderos problemas que enfrenta la colectividad, por dónde debe ir la discusión respecto al futuro de esta y de la socialdemocracia. También detalla por qué Chile puede salvar la humanidad y ser la Arabia Saudita del futuro.

El exsenador del Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, es poco dado a hablar públicamente de la situación de su colectividad y explica que es justamente para no alimentar esa idea de que él es quien la maneja. El exparlamentario se refiere en esta entrevista al futuro de la actual presidenta del PPD, Natalia Piergentili: “Tiene que decidirlo el partido”. También aprovecha de enumerar una larga lista de posibles liderazgos para la nueva etapa. Piergentili, militante de la facción “girardista” y que fue su exjefa de campaña cuando era senador, “hizo cosas positivas, otras que a lo mejor no van a resultar tan positivas”, señala Girardi.

A días de celebrarse –el sábado– el Consejo Nacional de la colectividad, donde se definirá si esta quiere seguir en el Gobierno y se convocará a elecciones para elegir una nueva directiva para fines de agosto, Girardi aprovecha de manifestar, por un lado, su preocupación por la situación de la socialdemocracia chilena y, por otro, su optimismo por el rol que puede tener Chile en “salvar el planeta”.

-¿Qué quiso decir Natalia Piergentili con eso de dejar de hablarles a “los monos peludos”?

-Cuando tú me preguntas qué quiso decir Natalia, yo intento desprenderme… porque yo también me sorprendí con esa entrevista.

-¿También? ¿Qué habrá querido decir?

-Lo que ella quiso decir es que había un mundo mayoritario, periférico, perdedor del neoliberalismo y del modelo capitalista, al que seguramente le eran importantes los temas de diversidad sexual, feminismo, animalismo y ambientalismo, temas que yo mismo instalé, pero que ese mundo tiene demandas más básicas de alimentación, seguridad, acceso a la salud, educación de calidad, pensiones, y a poder terminar el mes con un sueldo, poder llegar a fin de mes.

-¿A eso se refirió Natalia Piergentili?

-A esa gente que estaba viviendo todavía en una precariedad social absoluta. Creo que ella quiso decir que, además de lo otro (feminismo, respeto a la diversidad sexual y a la agenda de identidad sexogenérica), debiera haber un proyecto político, de este, nuestro Gobierno, que fuera capaz también de abordar con la misma fuerza los problemas de seguridad.

Presidencia del PPD

-¿Se terminó la posibilidad de que Natalia Piergentili siga siendo presidenta del PPD?

-Natalia está en un partido democrático que es parte del Gobierno, eso no está en duda.

-¿No está en duda que es un partido de Gobierno?

-No, no está en duda.

-¿Por qué Francisco Vidal pidió que el partido confirmara en el Consejo Nacional del sábado si quería estar en el Gobierno?

-No hago política sobre la base de procesos especulativos. El PPD es un partido de Gobierno, al punto que tiene la ministra del Interior, al canciller, al subsecretario de Prevención del Delito, al subsecretario de Bienes Nacionales. Es un partido absolutamente y totalmente de Gobierno. Eso no quiere decir que el PPD no pueda tener opiniones divergentes en aspectos que crea que hay que mejorar.

-¿Cree que es buena idea esto de tener que ratificar que el partido está con el Gobierno?

-No entiendo mucho la razón para pedir esa ratificación. Estamos con el Gobierno. No he escuchado ninguna discusión seria de que haya que salirse y, si fuera así, yo estaría en contra.

-¿La presidencia de Natalia Piergentili llegó a su fin después del episodio del fin de semana y toda la discusión que se gatilló en el PPD?

-Como a todas las cosas, le fue mal, le fue bien. Hizo cosas positivas, otras que a lo mejor no van a resultar tan positivas. Yo mismo fui partidario de las dos listas para ampliar la base de sustentación del Gobierno, pero cuando yo intervine en el Consejo General en que se aprobó, planteé muy claramente que esto estaba condicionado a que estuviera el PS, y la idea era consolidar el Socialismo Democrático.

-¿Terminó la presidencia de Natalia Piergentili?

-Eso tiene que decidirlo el partido.

-¿Cuáles son los liderazgos para esta nueva etapa del partido?

-Creo que el PPD tiene varios liderazgos para la nueva etapa y no quiere decir que esos liderazgos tienen que encabezar el partido.

-¿Quiénes?

-Veo liderazgos más tradicionales en Francisco Vidal, Ricardo Lagos Weber, Nicolás Eyzaguirre.

-Ninguno de ellos es de su sector y usted es una persona muy importante a la hora de definir presidente del PPD. Natalia Piergentili fue su jefa de campaña, es una persona cercana, de su lote.

-Siempre he tratado que el PPD vaya resolviendo estos desafíos de la manera más consensuada posible.

-Pero Guido Girardi es muy importante en la decisión de quién lidera el partido.

-Veo liderazgo de Jaime Quintana, Ximena Órdenes, Loreto Carvajal, el mismo Ricardo Lagos o Helia Molina, que es de las personas más cercanas a mí en el partido.

-¿La persona más cercana suya en el partido es Helia Molina?

-Sí, es de las personas que yo aprecio y quiero, porque la encuentro maravillosa. Pero también veo liderazgo en Raúl Soto.

-¿Raúl Soto sonó mucho la semana pasada?

-Hay muchos liderazgos. Veo liderazgo en personas técnicas como Nicolás Navarrete, que está en el Fosis, o Sebastián Vergara, que es subsecretario de Bienes Nacionales. También en mujeres como Cristina Soto, que es Core, y Daniela Barrera.

-Pero Raúl Soto no es una persona que tenga muy buena relación con el Gobierno.

-No quiero poner la carreta delante de los bueyes, esa es una decisión que el PPD tendrá que ver cuál es el mejor liderazgo para esta etapa. Cuál es el camino político del PPD.

Futuro

-¿Cuál es el camino político del PPD?

-Es entender que Chile necesita un Socialismo Democrático y debemos fortalecerlo dentro del ecosistema del Gobierno para apoyarlo. Partido que tiene 5% de representación, como el PS; el PPD que tiene 3,5%; PR que tiene 1; y el Partido Liberal que tiene un poco más de 1, no mueven la aguja. Tenemos que avanzar hacia una fuerza que sea incidente porque, así, no lo somos.

-¿Cuándo se forma este referente? ¿Fines de agosto, para el Consejo General?

-No lo sé, es un proceso. Esto es una decisión que tiene que tener un proceso democrático, tenemos que lograr que el PS esté de acuerdo y que las bases del PPD compartan esta idea de ser incidentes y proyectarnos más allá de los bordes de este Gobierno y tener una oferta para el futuro que hoy no tenemos. Los partidos de izquierda y derecha no tienen oferta para el siglo XXI. Eso es parte del desafío.

-¿Gran desafío?

-Eso es parte del desafío. Y lo otro es que creo que con el Gobierno nosotros tenemos que cambiar la conversación.

-¿Hay que cambiar la conversación de seguridad?

-No, no digo que hay que dejar el tema de seguridad, hay que resolverlo, pero hay que poner otra conversación.

-¿Alguna idea de esa posible conversación?

-Este país pequeño en el fin del mundo que, paradojalmente, es el país que puede salvar el planeta.

Salvar la humanidad

-¿Por qué?

-Por todo. Chile está en un epicentro que jamás imaginamos, es el factor geopolítico entre esta fuerza que monopoliza la humanidad, que son Estados Unidos y China. Chile tiene los factores militantes del futuro y tiene los elemento que puede salvar a la humanidad.

-¿A la humanidad?

-La humanidad está amenazada por el calentamiento global que está erosionando todos los ecosistemas y fragilizando la vida de todos los seres vivos.

-¿Chile no sería afectado?

-Chile sería de los más afectados y van territorios ganadores, que son los australes, la Antártida y el Ártico. El resto de los territorios van a ser perdedores.

-¿Por qué Chile va a ser ganador?

-Chile va a ser ganador porque tiene la Patagonia y la Antártida. Va a ser ganadora, vas a cultivar en unos años más uva en Puerto Williams. Eso ya está pasando en Chiloé, al lado de la isla Añihué.

-Y eso qué implica

-Que Chile tiene oportunidades tan gigantescas e importantes que podría hacer que la gente nunca más necesite un retiro de las AFP, porque Chile puede ser más rico que Suecia, Suiza y Francia.

-¿Cómo?

-Podría ser un país que nunca más tenga una incapacidad de resolver problemas sociales, porque el litio y el cobre son fundamentales para la humanidad y la transición energética hacia la electromovilidad, que es la primera etapa para poder enfrentar el cambio climático. Después viene el hidrógeno verde, que es el combustible del futuro. Chile es un país que podría ser más rico todavía que Arabia Saudita por el petróleo y logramos explotar el hidrógeno.

-¿Más rico que Arabia Saudita?

-Por lo bajo, de aquí al 2050 deberíamos estar trabajando, obsesivamente, para poner 2 millones de megas de energía solar y eólica para producir hidrógeno, para producir una exportación equivalente a una exportación de US$ $400.000 millones.

-¿Qué haría este país con US$ 400.000 millones?

-Redistribuirlos lo más equitativamente posible para financiar una salud de calidad, una educación de calidad y que nunca más alguien necesitara un retiro o que un chileno viviera en la angustia de no llegar a fin de mes para subsistir. Eso es lo que hay que hacer.