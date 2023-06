Aldo Sanhueza ausente en instalación del Consejo Constitucional: instancia quedaría con 50 miembros

El Tricel aseguró que “de no asistir este miércoles al acto de investidura de los consejeros electos, Aldo Sanhueza no será proclamado como tal”. Existe la incógnita de si eventualmente otro candidato o candidata podría reemplazar a Sanhueza.

Aldo Sanhueza, consejero constitucional electo y exmilitante del Partido Republicano, renunció a su participación en el Consejo Constitucional encargado de redactar la nueva propuesta de Constitución, tras anunciar la salida tanto de su militancia como del cargo luego de conocerse que fue detenido e imputado por tocaciones a una mujer en 2019. El representante por el Biobío no asistió este lunes al acto de proclamación y se esperaba que este miércoles tampoco concurriera a aceptar su investidura en la sesión de instalación.

Sanhueza alegó que su renuncia era necesaria para evitar que sectores radicales lo utilizaran para obstaculizar el proceso constituyente. Y, aunque el Tricel declaró su renuncia como inadmisible, la relatora del Tricel señaló que si no asistía a la ceremonia de instalación del Consejo, no podría ser parte de él. Por ahora, no está previsto un reemplazo, por lo que el Consejo Constitucional quedaría conformado por 50 miembros.

A partir de las 10:00 horas se lleva cabo la instalación del Consejo Constitucional en el ex Congreso Nacional, ubicado en Santiago. La ceremonia contó con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric Font.