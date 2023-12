Coordinador de campaña presidencial de Kast en Angol figura en nómina de exagentes de la CNI

Uno de los coordinadores de la campaña presidencial de José Antonio Kast en Angol, Ricardo Sepúlveda Gutiérrez, figura en una nómina de 2.020 exagentes de la CNI elaborada por la Policía de Investigaciones (PDI), para una investigación reservada.

Según el medio Ciper, Sepúlveda Gutiérrez aparece en el listado con su nombre completo, Abel Ricardo Sepúlveda Gutiérrez en el puesto 2.003 de la lista, en la categoría “empleados civiles”.

A través de los antecedentes ahí expuestos, y a través de diversas bases de datos públicas, el citado medio estableció que Sepúlveda fue uno de los coordinadores del grupo Patriotas por Kast, encargado de desplegar la campaña presidencial del líder republicano en Angol, a fines de 2021.

Además, Sepúlveda Gutiérrez figura en la escritura de constitución de la Sociedad Pedro Diet Lobos, la que fue una fachada comercial para encubrir actividades ilícitas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de la dictadura que antecedió a la CNI y que fue dirigido por Manuel Contreras.

El citado medio se intentó contactar con Sepúlveda y con el Partido Republicano, pero no obtuvieron respuesta. Sí la obtuvieron del excoordinador de campaña y exmilitante republicano, Enrique Mahuzier: “Nunca he escuchado que haya sido miembro de la CNI. Sí sé que es oficial en retiro del Ejército, pero no tengo idea de qué actividades y funciones cumplió”, además de aclarar que en 2022 Sepúlveda Gutiérrez no fue coordinador del Comando por el Rechazo de Angol, sino que sólo habría colaborado entregando volantes y asistiendo a eventos.