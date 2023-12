Por líos judiciales, Hacienda no renueva a Felipe Bulnes en el Ciadi

El 15 de noviembre, Felipe Bulnes, ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera, no figuraba en la nómina de árbitros y conciliadores para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, que presentó el Ministerio de Hacienda. Sería su segundo período y considerando que aún mantiene algunas causas, su raqificación parecía asegurada. Sin embargo, en su reemplazo apareció el nombre de Ximena Fuentes, ex subsecretaria de Cancillería del actual gobierno. Las razones estarían vinculadas a la causa que el ministerio público lleva en su contra por un altercado con el empresario Jonás Gómez.

El período de Bulnes había comenzado en 2017 y terminaban sus 6 años, pero bien pudo haber sido prorrogado, ya que mantiene algunos litigios abiertos. Sin embargo, de acuerdo a una publicación de Interferencia, fuentes que conocen del organismo internacional, consideran que la reciente formalización de Bulnes por la agresión en contra de Jonás Gómez y el vídeo que muestra la acción, pueden haber sido elementos cruciales para marginarlo como miembro del orgnismo. El reglamento del Ciadi, en su artículo 14, indica que “las personas designadas deberán gozar de amplia consideración moral” y un incidente como el que terminó con la formalización de Bulnes, podría ser utilizado para no dar crédito al valor de sus decisiones como arbitro.

Cabe recordar que Felipe Bulnes fue formalizado en noviembre pasado por el delito de lesiones graves en contra del empresario Jonás Gómez, hecho que quedó plasmado en un video de seguridad.