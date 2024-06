Cisternas & Cisternas Cia Ltda de lobby judicial

Entre las conversaciones por WhatsApp del exjuez Juan Poblete con la actual ministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier, dadas a conocer en un reciente reportaje de Ciper Chile, hubo una conversación que quedó inconclusa, o, en buen chileno, que dejó la pelota boteando.

Si bien el artículo de Ciper Chile centró el foco en los diálogos por WhatsApp que sostuvo el exministro de Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete -hoy jubilado y formalizado por su responsabilidad en el caso de espionaje telefónico realizado por funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército al periodista Mauricio Weibel- con el exministro de Defensa y actual candidato a alcalde por Santiago Mario Desbordes, para favorecer la candidatura a la Corte Suprema de la jueza María Teresa Letelier, hubo un segmento en tales conversaciones, que pasa casi inadvertida, donde se alude a “Cisterna, padre e hijo”.

En dicha conversación WSP, Poblete le informa a la entonces ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel María Teresa Letelier, acerca de los exitosos resultados que obtuvo -a su favor- con el exministro de Defensa Mario Desbordes (RN), para que el gobierno de Sebastián Piñera la nominara a la Corte Suprema en el caso que su nombre fuera incluido dentro de la quina que entonces estaba elaborando la Corte Suprema, con los candidatos para suceder al fallecido ministro Carlos Aránguiz.

En ese contexto, el formalizado exmagistrado Juan Antonio Poblete le pregunta a Letelier por su cercanía con “Cisterna, padre e hijo”, en directa alusión al exministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas y a su hijo abogado, Gonzalo Cisternas Sobarzo.

Poblete: Conversación de hace 10 minutos. Podríamos ver forma de juntarnos con él. ¿Qué tal tu cercanía con Cisterna, padre e hijo?

Letelier (de manera prudente) le responde: Mira, sería estupendo, pero después de la quina, antes de eso me mantendré personalmente alejada de los políticos. Si voy en la quina ahí sí que tendré que hacer los contactos y él es muy importante. Gracias por tu preocupación.

Aunque la ministra Letelier en este diálogo no le responde a Poblete acerca de los Cisternas, esta conversación da cuenta de la intención del exjuez Poblete de influir en la Corte Suprema para la confección de la quina que sería enviada al expresidente Piñera.

El lobby de Cisternas

En el marco de estos chat, que salieron a la luz tras la incautación del teléfono de Juan Poblete y varios chips en el marco de la investigación por espionaje, Ciper Chile dio a conocer también otra conversación entre el exjuez y el entonces ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Al momento de ese diálogo, el exministro se preparaba para dejar el máximo tribunal por edad.

Es así que el 06 de marzo, Lamberto Cisternas le escribe a Poblete:

Cisternas: Lo molesto por un voto en favor de una amiga que postula a notario de Barnechea; y si me puede conseguir algún voto adicional. Estos son los datos. 9 lugar, 5 años como Notario en San Miguel. Patricia Valentina Manríquez Huerta. Postula a Notaría Barnechea. Actualmente Notario en San Miguel. Ms Grs anticipadas.

Poblete: Disculpe. La Sra de Gonzalez ? No

Cisternas: Yes!

Juan Poblete, anota Ciper, se refiere a Eugenio González, alias “el pingüino”, quien hizo fama como un operador en el Poder Judicial.

Poblete: Ok, creo poder agregar otros 2, por lo menos. Se ve este lunes?

Cisternas: No lo se exactamente…

Poblete: Bueno. En todo caso . Cuente un aporte de unos tres, por mi lado.

Cisternas: Ms Grs!

Consultado por dicho medio, Lamberto Cisternas señaló que “no me parece adecuado estar conversando de las conversaciones de un chat privado. Pero yo le respondo de inmediato. Pasa que a esa señora yo la conozco y tengo muy buenas referencias de su actuación personal y profesional como abogado, entonces conversando con este colega le plantee el tema, no recuerdo exactamente en qué términos.

En estas respuestas, Cisternas se ampara en su mala memoria para afirmar que no recuerda si pidió votos para otros candidatos a notarios:

“Que yo recuerde, no. Pero, es probable que haya hecho lo mismo con otra persona. No es en el sentido de pedir votos propiamente tal, sino conversando con alguien sobre postulantes uno da la opinión: “Mire, conozco a tal persona de tanto tiempo o a esta otra persona no la conozco”.

El caso Hermosilla

Cuando explotó el caso Hermosilla, una de las derivadas de esta investigación tuvo relación con el contenido del teléfono de Luis Hermosilla, donde estaban registradas diversas conversaciones del otrora poderoso abogado para influir en el nombramiento de altos cargos dentro del Poder Judicial. En una de estas conversaciones quedó explícito el apoyo de Hermosilla para que Jean Pierre Matus llegara a la Corte Suprema.

Aunque no se conocen todos los registros de quienes apoyaron oficiosamente para apuntalar dicha candidatura, en círculos judiciales era de conocimiento público que uno de sus promotores era Lamberto Cisternas, esto en virtud de la cercanía de Matus con su hijo, Gonzalo Cisternas Sobarzo. JP Matus trabajó con Gonzalo Cisternas, en calidad de consultor, en su estudio de abogados (Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías), encabezado por Cisternas Sobarzo.

Con este ruido en el ambiente, el exministro Lamberto Cisternas fue consultado si había realizado gestiones a favor de candidatos a la Suprema, cosa que negó. Sin embargo, agregó lo siguiente: “Indudablemente puede haber posibilidad de que la gente quiera conversar con personas conocidas para darse a conocer. El sistema llama a eso. El tema está en el límite de cómo uno lo haga, con quién lo haga y la recepción de la persona a la que se le habla”.

Platas políticas

Otro episodio en que los Cisternas, padre e hijo, fueron mencionados, ocurrió durante el caso de financiamiento ilegal de campañas electorales, conocido como Platas Políticas. Durante el año 2017, el mundo político y judicial se sorprendió cuando el 28 de marzo de aquel año se dio a conocer el fallo que dejó a firme el sobreseimiento del entonces senador Patricio Walker (DC) en la investigación por el financiamiento político ilegal prestado por empresas de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur (Fipes).

En ese fallo, dividido 3 x 2, tres ministros de la Corte Suprema ratificaron la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que sobreseyó al parlamentario. Uno de los tres votos fue del ministro Lamberto Cisternas, cuyo hijo -el abogado Gonzalo Cisternas Sobarzo- había aparecido directamente involucrado al recibir -a través de su estudio de abogados- algunos pagos que realizó el Grupo Angelini y que eran materia de investigación.

De acuerdo con la información que se hizo pública, el bufete del hijo del entonces ministro en ejercicio de la Corte Suprema -Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías-, del cual en esa época era socio también Alberto Espina, recibió $18,7 millones de Inversiones Siemel, filial de Celulosa Arauco, controlada por el Grupo Angelini. Ese pago estuvo en la mira de la Fiscalía, bajo la hipótesis de que dichos montos -más otros que se conocieron durante la investigación- eran para financiar irregularmente a Renovación Nacional. La sospecha no era solo porque Espina formaba parte por entonces de dicha sociedad, sino también porque el propio Gonzalo Cisternas Sobarzo era también dirigente de Renovación Nacional. De hecho, años más tarde ejerció el cargo de vicepresidente del Tribunal Supremo del partido.

Hoy, Alberto Espina -actual consejero del CDE, nombrado por su amigo el expresidente Sebastián Piñera- no figura en dicho estudio, pero quien sí aparece como abogado consejero es Mario Desbordes (RN, actual candidato a alcalde por la comuna de Santiago), con quien el formalizado exministro Poblete hizo las mencionadas gestiones de lobby.