Diputado Johannes Kaiser se molesta durante entrevista: “¿Por qué nunca terminó una carrera?”

Síntesis generada con OpenAI

El diputado Johannes Kaiser, crítico frecuente de Gabriel Boric por no terminar su carrera, fue cuestionado por un entrevistador de Puranoticia sobre su propio historial académico. Kaiser admitió no haberse titulado en Ciencias Políticas ni Derecho, diciendo que tomó ramos variados y que no concluyó sus estudios simplemente “porque no quiso”.

Desarrollado por El Mostrador