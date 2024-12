“Poniendo zurdos en su lugar”: Milei arremete contra Boric en medio de tensión diplomática

La relación diplomática entre Chile y Argentina atraviesa un nuevo episodio de tensión, luego de que el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, afirmara que Chile es gobernado por un “comunista que los está por hundir”, en referencia al Presidente Gabriel Boric.

El clima se intensificó cuando el mandatario argentino, Javier Milei, publicó en su cuenta de X un mensaje en mayúsculas que decía: “PONIENDO ZURDOS EN SU LUGAR”. Este comentario fue acompañado por una publicación del escritor y politólogo ultraconservador Agustín Laje, quien criticó duramente a Boric y su trayectoria política.

En su texto, Laje describió los inicios de Boric en el movimiento “Izquierda Autónoma” y apuntó a sus vínculos con figuras del Partido Comunista de Chile, como Camila Vallejo, actual ministra de la Secretaría General de Gobierno. Según Laje, Boric ha mantenido una postura ideológica radical desde sus días como líder estudiantil, llegando a justificar actos de violencia política en Chile.

Laje también recordó episodios polémicos de Boric, como la exhibición de una camiseta con la imagen del fallecido senador UDI Jaime Guzmán. “Así de perverso es Boric”, sentenció Laje en su publicación, calificándolo de militante de izquierda radical con una agenda socialista que, según él, no ha prosperado debido a las limitaciones políticas e institucionales del sistema chileno.

Caputo: “Si alguien me tildara de libertario, yo me sentiría halagado”

La publicación de Laje también fue compartida por el propio Caputo. “El propio Presidente de Chile se autodefinió a la izquierda del PC”, comentó. Según el ministro de Economía trasandino, “lo más curioso del caso es el concepto de sentirse agraviado por las ideas que uno pregona”.

“Si alguien me tildara de libertario, yo me sentiría halagado, no agraviado, porque son las ideas en las que creo. Por último, siempre admiré Chile por el cambio que llevó adelante desde mediados de los 80. Tengo muchos amigos en ese querido país vecino, y me apena ver que hoy estén yendo en el sentido contrario de las políticas que les permitieron ser el país estrella de Sudamérica por tantos años”, añadió el “Toto” Caputo.

PONIENDO ZURDOS EN SU LUGAR https://t.co/Dqk30zomGN — Javier Milei (@JMilei) December 19, 2024

Van Klaveren: “Esperamos que estas declaraciones sean un hecho aislado”

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, dijo este jueves que las polémicas declaraciones del ministro argentino de Economía, Luis Caputo, en las que cargó contra el Presidente Gabriel Boric son “inapropiadas” y muestran “hostilidad”.

“Revelan un grado de hostilidad que realmente no nos explicamos porque la relación de Chile con Argentina es una relación que siempre ha buscado una agenda positiva y nosotros la vamos a seguir buscando, pero obviamente requerimos de una relación de respeto mutuo”, declaró el ministro a la prensa.

Caputo desató la polémica el pasado martes al asegurar en una entrevista en la emisora argentina Radio Mitre que la ultraderecha debe concentrar sus esfuerzos en la denominada “batalla cultural” si pretende que sus políticas económicas perduren en el tiempo y puso como ejemplo a Chile, “el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010”.

Chile, continuó el ministro argentino, “la descuidó (la batalla cultural) durante mucho tiempo y hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir”.

Además de “inaceptables”, Van Klaveren afirmó que las declaraciones de Caputo “incurren en afirmaciones absolutamente falsas”, ya que “el esfuerzo que ha realizado Chile para reducir la pobreza se mantiene hasta el día de hoy”.

“Chile tiene mucho que aportar en materia de lucha contra la pobreza y creemos que nuestro país vecino también podría aprender de lo que se ha hecho aquí en Chile”, añadió el canciller.

El Gobierno chileno entregó el miércoles una nota de protesta al embajador de Argentina en el país, Jorge Faurie, manifestando su rechazo a los dichos de Caputo, que no es el único que ha cargado contra Boric.

El propio mandatario argentino, Javier Milei, en las antípodas ideológicas de su homólogo chileno, arremetió varias veces durante la campaña presidencial contra el exlíder estudiantil y dijo, entre muchas otras cosas, que su llegada al poder en marzo de 2022 fue “el inicio de la decadencia de Chile”.

Boric, sin embargo, se comunicó telefónicamente con Milei apenas ganó la elección, acudió a su investidura hace un año y ha dejado claro en varias ocasiones que, más allá de quien gobierne, “Argentina es un país prioritario” para Chile.

El anterior rifirrafe fue hace un mes, cuando Milei decidió retirar a su canciller, Gerardo Werthein, de un evento ante el papa Francisco en el Vaticano para conmemorar el tratado que hace 40 años impidió una guerra entre dictaduras por el control del canal de Beagle, en Tierra del Fuego.

“Han habido episodios negativos y también episodios positivos (…) Esperamos que estas declaraciones sean un hecho aislado. No queremos seguir con esta polémica”, concluyó Van Klaveren.