Megatoma en San Antonio: Daniel Jadue se inspira en Hugo Chávez y sugiere expropiación de terrenos

Desde su arresto domiciliario, el exalcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial, Daniel Jadue (PC), se refirió al inminente desalojo de la megatoma del cerro Centinela en San Antonio, programado para el 27 de febrero, expresando su rechazo y llamando a la resistencia.

“A mí lo del desalojo me parece una brutalidad… Aquí se echa de menos, de repente, a algunos líderes latinoamericanos que habrían gritado: ‘¡Exprópiese!'”, declaró en su programa de YouTube Sin Maquillaje, en alusión al fallecido Hugo Chávez. “Yo creo que aquí hay que expropiar y hay que irse a juicio, aunque la justicia se demore 20 años en resolver”, agregó.

Jadue también mencionó el compromiso del Gobierno de Gabriel Boric de no ejecutar desalojos sin ofrecer soluciones habitacionales. “Nosotros, como coalición de Gobierno, nos comprometimos a nunca desalojar mientras no hubiera una solución habitacional. No íbamos a tirar a nadie a la calle; menos para cuidar intereses privados de gente que hace especulación con el suelo urbano”, enfatizó.

El líder comunista advirtió sobre los posibles conflictos que podría generar el procedimiento policial. “Que nadie se queje si durante este desalojo hay heridos, y ojalá no haya muertes, como ya lo anticipan los que conocen la historia de lo que son estos desalojos”, señaló, argumentando que Carabineros “tampoco está preparado para tratar con civiles”.

Finalmente, Jadue sostuvo que este desalojo agravará la crisis social en la zona. “Va a aumentar en la V Región, sobre todo en San Antonio, la gente en situación de calle; van a aumentar los rucos en las plazas, en los espacios públicos”, sostuvo, criticando lo que denominó una “democracia burguesa” que “criminaliza a los más pobres”.