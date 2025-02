Todo en familia: la red de parientes que instalaron Rodolfo Carter y Cecilia Pérez en La Florida

Hace algunas semanas, como invitado a “Tolerancia Cero”, el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter fue consultado sobre la contratación de su madre, Gloria Fernández, en la oficina de Adulto Mayor, con un sueldo bruto de $1.739.130. Carter –que compite por un espacio en una eventual primaria presidencial de Chile Vamos– perdió la paciencia durante ese programa a raíz de la pregunta y aseguró vehemente que la situación de su madre, en la administración del actual alcalde, Daniel Reyes –su “delfín político”–, es “absolutamente transparente”.

Reyes también defendió la contratación. Sin embargo, la diputada de Acción Humanista (AH) Ana María Gazmuri ofició a la Contraloría para que se pronuncie. A juicio de la parlamentaria, la madre de Rodolfo Carter, “al parecer no posee título profesional ni antecedentes de experiencia laboral justificada”.

La pareja del diputado

Pero la situación de la madre de Carter no es la única que tiene molestos a buena parte de los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Municipal de La Florida (Comudef). En el requerimiento de la diputada Gazmuri, también se solicita un pronunciamiento sobre el cargo de Daniela Alvarado Rosas, pareja hace 17 años y madre de un hijo junto al diputado Álvaro Carter, hermano del exalcalde.

En este caso, Alvarado sí tiene título profesional, ligado al ámbito de sus funciones. Ella es profesora de Historia y trabaja hace 13 años en la Comudef. Descrita como una profesional de bajo perfil, ocupó distintos cargos en la corporación. En 2022 asumió la Coordinación Técnica Pedagógica de la comuna, labor por la que tenía un sueldo de $2.689.107 millones. Pero en diciembre de 2024, con la salida del exalcalde, la nueva administración la nombró en el estratégico cargo de directora de Educación y pasó a ganar $4.073.546

En la municipalidad destacan su trayectoria y los proyectos innovadores que ha generado, especialmente en materia de Educación Parvularia. En respuesta al tema de su ascenso, aseguran que “Daniela lleva años trabajando como jefa de Coordinación Pedagógica de la Comudef. Intentar invalidar el rol de una mujer profesional por una situación personal que el día de hoy no tiene nada que ver con sus capacidades y méritos, no solo es majadero, sino que además es una de las razones por las cuales personas con capacidades deben postergar sus reconocimientos pensando en el qué dirán”.

El ascenso de la cuñada

La nueva administración que encabeza Daniel Reyes también defiende el ascenso de Marcela Gálvez Muñoz, ingeniera civil industrial, casada con Cristian Pérez Jara, hermano de Cecilia Pérez Jara. La exministra llegó a La Florida en septiembre de 2023 como jefa de gabinete de Rodolfo Carter y continúa en ese puesto, con el actual alcalde. Este lapso coincide con el cambio de puesto de su cuñada y un alza de sueldo a poco más del doble.

Marcela Gálvez en diciembre de 2023 ganaba $2.726.824 y en 2024 terminó recibiendo una renta bruta de $4.488.062, como directora de Servicios Generales, de la Comudef. “Marcela Gálvez Muñoz ha construido una trayectoria profesional destacada en la corporación municipal desde el 17 de febrero de 2017, lo que ha permitido su ascenso dentro de la administración gracias a sus propios méritos. Su promoción responde exclusivamente a criterios técnicos y de gestión, siendo evaluada en base a su desempeño y experiencia como todos los trabajadores de la Corporación”, afirman en la municipalidad.

Agregan que el aumento de su sueldo tiene relación con la mayor responsabilidad de su nuevo cargo. “Insinuaciones sobre eventuales conflictos de intereses no tienen fundamento, ya que su carrera en la gestión pública se ha desarrollado en base a su mérito y compromiso y además ella llegó a este trabajo 8 años antes que su cuñada y nueve antes que el actual alcalde asumido en 2024”, enfatizan desde la entidad municipal.

Los honorarios del exmarido

El ascenso de la cuñada de Cecilia Pérez se da pocos meses después de la contratación de Carlos Contreras Mena, su exmarido, de quien se encuentra separada legalmente desde 2019. Contreras ha trabajado como vendedor independiente de seguros de salud y productos previsionales. En la Comudef, fue contratado en el área de Salud por $1.650.000. Su labor no requiere que asista de manera presencial a las oficinas de la corporación, por eso no ha sido visto en las dependencias. Su trabajo consiste en el “rescate de usuarios no percapitados” del sistema público de salud.

En la municipalidad aclaran que “fue contratado bajo la modalidad de honorarios (…), cualquier intento de vincular su contratación con su pasado vínculo matrimonial con Cecilia Pérez es completamente erróneo y malintencionado” y detallan que “participó en un concurso abierto a varios postulantes y destacó sobre el resto por sus credenciales profesionales, pues llevaba muchos años dedicado al tema de la captación en el ámbito de la salud, lo que lo llevó a ser seleccionado para el puesto. También se consideró que ha sido un vecino de la comuna toda su vida”.

Además, enfatizan que su trabajo de contactar usuarios del sistema, no validados Fonasa y, por tanto, no reconocidos por el aporte per cápita, permite la “recuperación de recursos invaluables para la corporación”.

El asesor premium sin título

Precisamente, llama la atención la cantidad de recursos que se destina al pago de un asesor en la Comudef con abultada renta. Se trata de Juan Antonio Abarca, quien desde noviembre de 2023 figuraba como “asesor de la secretaría general” de la Comudef, con un sueldo base de $5.045.733. Pero sin título profesional, solo con Licencia de Enseñanza Media.

Aunque en el portal de Transparencia de la Comudef aparecía con el grado de ingeniero en Administración de Empresas. En la corporación reconocen el error y la rectificación a su estado actual. Afirman que fue “un error humano detectado y corregido”, aunque al cierre de esta nota no precisaron si Abarca posee un grado académico.

Lo cierto es que permanece solo con Licencia de Enseñanza Media, y ascendió al cargo máximo de secretario general de la Comudef con un sueldo base de $6.015.244.

Nuevamente, desde la administración de Daniel Reyes justifican que su ascenso “responde a sus capacidades y trayectoria”. Efectivamente, Juan Antonio Abarca estuvo en la Corporación Municipal de La Florida (Comudef) en un período anterior como director de Educación.

Tal como contó El Mostrador en 2019, el no pago de cotizaciones previsionales a cerca de 4 mil trabajadores, entre ellos, los de Educación, a cargo de Juan Antonio Abarca, motivó la suspensión de Carter por parte del Tricel, durante un mes, en 2019.

Un año antes, la Contraloría General de la República entregó los resultados del informe de auditoría 834/2017, que daban cuenta de estas serias irregularidades. Precisamente, cuando el actual alcalde Daniel Reyes era el secretario general de la Comudef y Juan Antonio Abarca el encargado del área de Educación, entre los años 2012 y 2016. Pero Abarca era al parecer un director sin atribuciones o dedicado a otras gestiones, según se desprende de la aclaración que entregan desde la municipalidad.

“Cualquier intento de vincularlo con irregularidades en el pago de cotizaciones previsionales en educación es completamente falso. Además, durante el período mencionado en dicho informe, él no tenía ninguna responsabilidad en la gestión financiera ni en el pago de remuneraciones”, enfatizan.

Abarca dejó su puesto en La Florida y se fue a trabajar con Felipe Alessandri, en la Municipalidad de Santiago. Según los registros de Transparencia, en 2019 figura como jefe de gabinete en la Municipalidad de Santiago, con remuneraciones que fluctúan entre los $4.800.000 y $5.016.000.

“Su regreso a La Florida responde exclusivamente a su trayectoria y capacidades en la administración pública y a que aceptó dejar su rol en el Ministerio de Educación, donde se desempeñaba como jefe de gabinete de la dirección pública, para volver a la comuna. Su desempeño ha sido reconocido tanto por sus pares como por sus superiores, y su nombramiento se basa en criterios técnicos y de experiencia comprobada”, señalan desde la municipalidad.

Para demostrar su compromiso con la probidad, desde la Comudef aseguran que el anterior secretario general, Cristián Águila, reemplazado por Juan Antonio Abarca, instruyó tres sumarios administrativos sobre la gestión anterior de Carter y, particularmente, su mujer de confianza, Jeanette Fernández, que ocupaba el cargo máximo en la Comudef. Uno es sobre posibles irregularidades en la asignación de funciones en salud, otro sobre procesos administrativos en Educación y un tercero acerca de inconsistencias en la gestión de contratos.

Fuentes al interior del municipio explican que estas acciones son prueba de la molestia que el actual alcalde Daniel Reyes tendría con el exalcalde Carter y Cecilia Pérez, por las excesivas atribuciones e intromisiones que ambos mantendrían en el municipio, especialmente, por parte de Rodolfo Carter.

De cualquier manera, el alcalde Reyes defiende las contrataciones de las personas cercanas tanto al exalcalde como a su jefa de gabinete. “Los más de ocho mil trabajadores de La Florida deben estar tranquilos, ya que siempre serán evaluados por su rendimiento y, si cumplen sus funciones correctamente, seguirán en ellas sin importar su parentesco con otro funcionario, su ideología, su religión o su color político. En La Florida solo importa el mérito y la rectitud”, concluye el jefe comunal.