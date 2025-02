Golpe a la astronomía: SEA decide no dar término anticipado a proyecto INNA de AES Andes

A la medianoche de este martes terminó el plazo para que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se pronunciara sobre el cierre anticipado del proyecto INNA, el colosal complejo de generación de hidrógeno y amoníaco verde que la empresa estadounidense AES Andes pretende construir en Taltal, a solo 10 kilómetros de dos observatorios astronómicos operados por la europea ESO.

Habiéndose cumplido el plazo sin un pronunciamiento del SEA, fuentes bien informadas confirman a Juego Limpioque no se dará término anticipado al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto INNA. Aunque no se conocen todos los detalles, resulta altamente probable que la institucionalidad ambiental pida a la empresa que supere una larga lista de observaciones negativas que detalló la Seremi del Medio Ambiente en un contundente informe entregado hace un par de días.

El SEA no la ha tenido fácil. Primero, porque se trata de un megaproyecto de 10 mil millones de dólares, cuya inversión se aprecia indispensable para la estrategia nacional de hidrógeno verde, y segundo, porque la oposición al proyecto la lideran la Asociación Chilena de Astronomía y la comunidad científica internacional.

El Observatorio Europeo Austral ESO, primera institución en criticar la instalación de la planta energética en el desierto de Atacama a pocos kilómetros de dos importantes observatorios astronómicos señaló:

“En estos momentos, ESO está trabajando intensamente en la finalización de sus análisis de impacto del proyecto INNA sobre los sitios de Paranal, Armazones y CTAO, en términos lumínicos y de otros efectos. Dichos resultados serán incluidos en el informe técnico que ESO presentará al SEA dentro de la PAC”, explicó Laura Ventura, Coordinadora de Comunicación ESO Chile.

En la víspera del plazo fatal del SEA aumentó la presión desde las autoridades políticas regionales y la municipalidad: en las últimas horas, el Consejo Regional de Antofagasta, así como la Asociación de Municipalidades de la región, pidieron el cierre anticipado del proyecto, exigiendo su relocalización, cosa que finalmente no ocurrió.

De cualquier manera el proyecto energético fue sometido a fuertes cuestionamientos, cuyos argumentos principales emanaron del informe de la Seremi, considerado lapidario.

¿Pero qué dice el informe? Para que tengan los elementos de consideración a la mano, en Juego Limpio analizamos el Informe INNA de 28 páginas y estas son las principales conclusiones:

Ubicación y sustentabilidad en entredicho : el informe señala que el proyecto no se encuentra dentro de los polígonos estratégicos de los Polos de Desarrollo de Generación Eléctrica (PDGE), lo que pone en duda su viabilidad territorial. Se exige a la empresa justificar su localización y evaluar alternativas.

: el informe señala que el proyecto no se encuentra dentro de los polígonos estratégicos de los Polos de Desarrollo de Generación Eléctrica (PDGE), lo que pone en duda su viabilidad territorial. Se exige a la empresa justificar su localización y evaluar alternativas. Calidad del aire y contaminación lumínica : el análisis de emisiones atmosféricas es considerado insuficiente, especialmente en la estimación de polvo en suspensión y gases contaminantes. Se ha solicitado un “Programa de Control de Emisiones” para evitar impactos en observatorios cercanos. Además, el estudio sobre contaminación lumínica no cumple con los estándares científicos, lo que podría afectar la visibilidad del cielo nocturno.

: el análisis de emisiones atmosféricas es considerado insuficiente, especialmente en la estimación de polvo en suspensión y gases contaminantes. Se ha solicitado un “Programa de Control de Emisiones” para evitar impactos en observatorios cercanos. Además, el estudio sobre contaminación lumínica no cumple con los estándares científicos, lo que podría afectar la visibilidad del cielo nocturno. Riesgos para la biodiversidad y cambio climático : el informe destaca deficiencias en la evaluación del impacto sobre flora y fauna, con monitoreos insuficientes de especies protegidas. También se cuestiona la falta de análisis de los efectos del cambio climático en su infraestructura, especialmente ante marejadas y aumento de temperatura.

: el informe destaca deficiencias en la evaluación del impacto sobre flora y fauna, con monitoreos insuficientes de especies protegidas. También se cuestiona la falta de análisis de los efectos del cambio climático en su infraestructura, especialmente ante marejadas y aumento de temperatura. Ruido y vibraciones; análisis incompleto: el impacto acústico del proyecto en comunidades y fauna no ha sido evaluado adecuadamente. Se exige una revisión de las mediciones, especialmente en torno al uso de explosivos en la fase de construcción.

El astrónomo José Maza dijo que la situación le “parece muy malo. Tal vez legalmente hay que admitirlo a tramitación y después rechazarlo. Yo espero que se rechace, me da lo mismo en qué instancia, pero ojalá el SEA realmente entienda que no se puede aprobar un proyecto como el que está presentado a cuatro kilómetros del lugar más espectacular que tiene el planeta Tierra para hacer observaciones del cielo. Eso no se puede aprobar”.