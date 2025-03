Karol Cariola tras allanamiento a su casa: “He actuado en todo momento apegada a las leyes”

La Fiscalía Regional de Coquimbo informó este lunes sobre un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el hogar de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC). El operativo se enmarca dentro de las diligencias del caso Sierra Bella, que investiga la fallida compra de la exclínica por parte de la Municipalidad de Santiago, durante la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler (PC).

En respuesta al allanamiento, la diputada Cariola, que se encontraba con su hijo recién nacido, se refirió a los hechos a través de una declaración pública. “Habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares”, señaló la parlamentaria.

Cariola destacó que, debido a su estado de salud, desconocía los detalles de la investigación en curso. “Por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial”, agregó.

La parlamentaria aseguró también que, como autoridad pública, siempre ha actuado conforme a la ley y expresó su disposición a colaborar con la justicia. “Como autoridad de la República he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”, afirmó.

Desde el Ministerio Público, informaron que las diligencias se realizaron con total apego al debido proceso y al respeto de los derechos constitucionales de las personas involucradas. Además, confirmaron que el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y con la colaboración de los familiares de la diputada.

Cabe recordar que este mismo lunes, Karol Cariola había compartido en su cuenta de Instagram la noticia del nacimiento de su hijo, fruto de su relación con el también diputado Tomás de Rementería (PS).

La investigación, que aún se encuentra en curso, busca recabar antecedentes sobre la fallida compra de la clínica Sierra Bella y otras posibles irregularidades asociadas a dicha transacción durante la administración de la exalcaldesa Hassler.