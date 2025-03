Ibañez (FA): Palabras de Tohá son erróneas, plantea presidenciales “como un clivaje de generaciones”

El diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, expresó sus reparos sobre los dichos emitidos por Carolina Tohá el pasado martes, jornada en la que comunicó su salida del Ministerio del Interior y anunció su candidatura presidencial.

En su alocución frente a la prensa, la exministra aseveró que partía de La Moneda porque le correspondía, “le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y siento la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido en este tiempo”.

Al respecto, Ibáñez aseguró que las palabras de Tohá fueron equivocas por cuanto plantean la carrera presidencial y la unidad del sector “como un clivaje de generaciones”, algo a su parecer un “error garrafal”.

“Como Frente Amplio nos hemos sumado con toda fuerza y convicción al encuentro entre distintos actores que históricamente han empujado a los cambios. Por eso también nosotros, esperando la respuesta de la expresidenta Bachelet, íbamos a analizar la situación”, afirmó esta mañana en conversación con Radio Universo.

Citando su experiencia como dirigente secundario, y en particular una conversación que sostuvo con Bachelet ―”Presidenta, yo contra usted, en algún momento nos movilizamos por el fin de la ley general de educación”―, afirmó que con el paso del tiempo “uno va comprendiendo dónde hay voluntad de cambio y esa voluntad trasciende la edad que uno tenga“.

“La articulación que propuso el Presidente Boric a mí me parece la correcta, porque es la que puede sostener hoy día un proceso de cambio diferente de un mundo donde los discursos radicalizados a lo Milei, a lo Trump, a lo Bolsonaro, a lo Meloni, van tomando fuerza (…) Chile no escapa de un fenómeno global donde no vamos unidos. Lamentablemente la división es la receta del fracaso”.