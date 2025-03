Undurraga da medio paso al frente e inscribe precandidatura presidencial en la DC

En medio de la ambigüedad y el riesgo de irrelevancia que enfrentan los partidos que aspiran a ser el centro político, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), diputado Alberto Undurraga, decidió dar un (medio) paso al frente.

Ante el Tribunal Supremo del partido, el timonel falangista inscribió este viernes su precandidatura presidencial, con miras a llegar a las primarias del 30 de junio. Eso sí, su postulación deberá ser ratificada por la Junta Nacional de la DC el próximo 15 de marzo.

¿En cuál primaria participará Undurraga? No se sabe, ya que el diputado insiste en la idea de estar en una de las dos que podría realizar el oficialismo, junto al Socialismo Democrático y la Federación Regionalista Verde Social, tomando distancia del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Sin embargo, en la coalición gobernante no hay nada definido, salvo la decisión de competir por La Moneda de la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y las precandidaturas de los diputados Vlado Mirosevic (PL) y Jaime Mulet (FRVS). En este contexto, habrían gestiones para evitar dos primarias en el oficialismo y despejar el camino para Tohá.

“En mis recorridos por todo el país, los anhelos de volver a crecer y con ello mejorar los empleos y la calidad de vida; los anhelos de vivir en un Chile seguro y enfrentar los desafíos de seguridad sin complejos; y los anhelos de enfrentar con audacia los desafíos sociales, como terminar con la lista de espera y la falta de viviendas son desafíos posibles. Hemos recorrido el país escuchando a la ciudadanía, escuchando también a nuestras bases y todos estos anhelos se van a expresar en un programa concreto, responsable y financiable”, manifestó Undurraga desde la sede democratacristiana.

“Tendría que dejar de ser presidente de partido”

El timonel DC remarcó que la colectividad aspira a tener una primaria con aquellos partidos con los que tiene “sintonía de propósitos”, aunque no cerró la puerta al diálogo con el oficialismo. Eso sí, según dijo, “para convencer de que el mejor camino para enfrentar a una derecha es el camino que hemos propuesto”.

Cabe mencionar que la posición adoptada por Undurraga no es completamente aceptada al interior de la colectividad. En paralelo, y a la espera de la junta nacional, se ha buscado convencer al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Esto los uniría con Amarillos y Demócratas. No obstante, el exmandatario, que se alineó con ellos en el Rechazo, no les ha respondido.

Además, el senador Iván Flores, que rechazó esta semana postular a una precandidatura a La Moneda, pese a que la juventud de la DC se lo había solicitado, se ha convertido en un duro crítico del timonel. El martes pasado, en Radio Pauta, el legislador criticó a la directiva de su partido por no hacer un proceso participativo para definir un precandidato. “Alberto Undurraga quiere ser candidato del partido, es legítimo, pero para eso tendría que dejar de ser presidente de partido y someterse a una elección en igualdad de condiciones”.

En la misma entrevista, el senador Flores celebró la definición de Carolina Tohá. “Por fin hay un nombre en el oficialismo y en la centroizquierda, porque estas campañas al final se resuelven en la medida en que los nombres se van colocando en la memoria”.

Fuentes cercanas a la DC revelaron a El Mostrador que, de todas formas, en la tienda están pendientes de cómo le vaya a la exministra en las próximas encuestas. Asimismo, la atención de la falange también está puesta en las declaraciones de intenciones de los partidos que aún no se han manifestado, como el PS y el FA.

🧾 CUMPLIDO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN Informamos que el Diputado y PdteDC @aundurragav es candidato único del @PDC_Chile para la primaria presidencial. La candidatura debe ser ratificada por la Junta Nacional DC del próximo 15 de marzo. #ChilePuedeMas ✌️ pic.twitter.com/XDcGYjJU3D — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) March 7, 2025