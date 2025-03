Abogado de Cariola por teléfono requisado: No hay garantías de que no se filtre video del parto

Juan Carlos Manríquez, abogado de la diputada Karol Cariola (PC), abordó el allanamiento de la que fue objeto la semana pasada la parlamentaria por la región metropolitana: acusó que, respecto del hecho, “cualquier tribunal podría calificarlo de violencia obstétrica“.

“Hay convenciones internacionales, tanto respecto al niño y la mujer, dos leyes que impiden la violencia obstétrica, que no es solo durante el tratamiento, parto y los actos posteriores. Esto es muy grave”, apuntó el abogado que representará a la abogada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la investigación instruida por Fiscalía por tráfico de influencias derivado del caso Sierra Bella.

En conversación con Radio Cooperativa, Manríquez aseveró que en la Policía de Investigaciones (PDI), encargada del allanamiento por instrucción del Ministerio Público, recibieron presiones para efectuarlo.

“Chile tiene dos normas exactas y protocolos para poder decidir cuándo se actúa con este tipo de medidas más intrusivas respecto a personas en especial situación de vulnerabilidad, los cuales son entre otras, las parturientas y gestantes: la norma orgánica de la PDI y el código de ética y reglas. Aun así, los policías dicen que se les insistió en llevar adelante esa diligencia en ese minuto y hora”.

En esa línea, afirmó que la justificación para ejecutar el allanamiento pasaba porque ella tuvo acceso al informe policial que contenía sus conversaciones con la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, lo que le habría permitido eliminar evidencia. Tesis que descartó su abogado.

“¿Usted cree que una mujer puesta en una mesa quirúrgica pariendo un niño va a estar con su teléfono transfiriendo un informe o poniéndose de acuerdo con otro?”.

Aún más, el abogado mostró sus aprehensiones respecto a una posible filtración de las imágenes del parto de Cariola. Los funcionarios policiales requisaron el teléfono del diputado Tomás de Rementería (PS), padre del hijo de Cariola, y que filmó con ese celular momentos en que la parlamentario dio a luz.

“Esto es totalmente vejatorio y humillante, porque por la cultura de filtraciones de este país, lo más probable que si esto no se controlaba ni reclamaba ahora mismo esas fotos y video estarían dando vuelta por todas partes (…) No tenemos ninguna garantía de que no se vaya a filtrar, mientras no se acoja la nulidad del procedimiento”, advirtió Manríquez.