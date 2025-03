Matthei por alza en Cadem de Tohá: “Que nadie crea que la izquierda tendrá un candidato competitivo”

La noche de ayer se publicaron los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano de Cadem, en el que se registró un alza de 7 puntos en las preferencias de Carolina Tohá (PPD), alcanzando el cuarto lugar entre las opciones presidenciales con un 10%.

Las cifras de la exministra del Interior fueron abordadas por la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI). En conversación con Radio Pauta, la exalcaldesa aseguró: “pensaba que iba a subir más“.

“Mientras no hay candidatos, la gente se diluye. Mucha gente, en muchos candidatos distintos”, aseguró Matthei, quien además llamó “a que nadie crea que la izquierda va a tener 10 puntos” o que va a tener un candidato competitivo.

El comentario de Matthei hace eco de sus propios resultados en la última medición: pasó de diciembre pasado a contar con el 26% de las preferencias, a llegar al 18% en la primera semana de marzo. Ocho puntos de diferencia que son los mismos que aumentó uno de sus competidores más directos, Johannes Kaiser. En la misma ventana, de tiempo el fundador del Partido Nacional Libertario pasó del 5% al 13%. Aún más, tanto él como el candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, han descartado en repetidas ocasiones participar de primarias amplias con la carta de Chile Vamos.

“No estoy comentando de quiénes son los candidatos al frente. No me corresponde. A mí lo que me corresponde solamente es preparar mi campaña (…) La gente no está ni ahí con el tema de cómo vamos a elegir los candidatos. La gente lo que quiere es que les solucionen los problemas, que tengamos una economía que crezca, que genere empleo, que puedan salir, que tengan dinero en el bolsillo”, aseguró, desistiendo así de abordar las opciones presidenciales de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC).