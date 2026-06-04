Cuba en la encrucijada

Cuba atraviesa su peor crisis desde la revolución de 1959, lo que plantea un debate sobre sus causas: ¿es resultado del embargo petrolero de Trump y el bloqueo histórico de EE.UU., o del fracaso del modelo económico, social y político cubano? La situación se refleja en la acumulación de basura en La Habana, una crisis sanitaria que simboliza el colapso general.

El embargo comenzó tras las expropiaciones a empresas estadounidenses post-1959, endurecido tras la crisis de los misiles de 1962. A diferencia de China o Vietnam, Cuba optó por un régimen autárquico, con estatización total en 1968. Sobrevivió gracias al subsidio soviético hasta 1991 y luego al venezolano, pero hoy enfrenta pobreza extrema, emigración masiva y un sistema controlado por GAESA, el holding militar. La reciente orden de captura contra Raúl Castro y la influencia de Marco Rubio anticipan posibles acciones de EE.UU., aunque la crisis actual evidencia el agotamiento de un modelo de 67 años.







El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.