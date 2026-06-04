Doble empate congela votación sobre secreto bancario en el Senado

El Senado dejó en suspenso la norma que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero acceder, en casos excepcionales, a información bancaria protegida por secreto bancario sin autorización judicial previa. La disposición, parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, tuvo dos votaciones empatadas y deberá repetirse la próxima semana. El debate se reactivó tras la Operación Tokio, vinculada al Tren de Aragua, donde la Fiscalía apunta a lavado por cerca de 85 millones de dólares. Senadores oficialistas defendieron la medida y el Gobierno recordó que hoy ya existe vía judicial.

Megadeuda abre tensión por Dipres y el Consejo Fiscal Autónomo

La solicitud del Gobierno para endeudarse en otros US$6.200 millones en 2026 abrió un nuevo frente en la Comisión de Hacienda de la Cámara. El ministro Jorge Quiroz defendió el proyecto y atribuyó el monto a ingresos sobreestimados, gastos subestimados, tipo de cambio, deudas con proveedores y problemas de liquidez. Además, reveló una investigación administrativa en la Dipres por proyecciones sin respaldo documental. El oficialismo pidió invitar a Javiera Martínez para que entregue su versión, mientras diputados de oposición solicitaron que el Consejo Fiscal Autónomo comparezca y contraste las cifras.

Nueva rectora de la U. de Chile rechaza sanción del Registro de Vándalos

Alejandra Mizala, rectora electa de la Universidad de Chile para el período 2026-2030, rechazó que jóvenes incorporados al Registro de Vándalos pierdan la gratuidad. En su primera entrevista tras la elección, afirmó que no está de acuerdo con cerrar el acceso a la educación superior, porque eso limita la reinserción y el desarrollo. También cuestionó recortes en ciencia y cultura, advirtió que menos becas de doctorado afecta la formación de futuros investigadores y expresó reparos a controles de mochilas o detectores de metales en colegios.

Contraloría alerta por puentes dañados y fallas de control del MOP

Contraloría alertó graves falencias en la gestión y control de puentes de la red vial pública a cargo de la Dirección de Vialidad del MOP. La auditoría revisó el período entre enero de 2022 y marzo de 2025, y detectó inspecciones fuera de plazo, obras sin evaluación estructural y registros duplicados, incompletos o contradictorios. Más del 85% de los puentes no cumple los plazos de inspección, con estructuras sin revisión desde 2016. También se identificó un puente en Lolol con informe desfavorable y más de cuatro años sin intervención.

Alcaldes progresistas se coordinan ante reformas del Gobierno

Alcaldes progresistas de distintas comunas encendieron una alerta por el impacto que reformas del Gobierno podrían tener en los municipios y en servicios como salud primaria, educación pública, seguridad y programas sociales. En el Encuentro Nacional de Municipalidades, realizado en la Región de Coquimbo, los jefes comunales comenzaron a coordinar una respuesta común. El alcalde anfitrión, Alí Manouchehri, pidió que la voz de los territorios sea escuchada, mientras Karina Delfino llamó a defender las capacidades municipales. La instancia seguirá articulando propuestas desde regiones.

Jorge Gómez asumirá como nuevo presidente ejecutivo de Codelco

Codelco designó a Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la corporación, tras la renuncia de Rubén Alvarado, quien estaba en el cargo desde septiembre de 2023. El ingeniero civil en minas asumirá el 13 de julio, luego de 14 años liderando Collahuasi y más de tres décadas en la industria. El directorio, encabezado por Bernardo Fontaine, destacó su experiencia operacional y de gestión. Entre sus prioridades estarán la seguridad, la rentabilidad, el control de gestión y la sostenibilidad operacional, ambiental y social de la minera estatal.

Bachelet se reúne con vicepresidente chino en carrera por liderar la ONU

Michelle Bachelet sostuvo en Beijing una reunión con el vicepresidente chino, Han Zheng, en medio de su despliegue internacional para buscar apoyos a su candidatura como secretaria general de la ONU. Según la agencia Xinhua, Han reafirmó el respaldo de China al papel central de Naciones Unidas y a una gobernanza global más justa. Bachelet valoró el compromiso de Beijing con el multilateralismo, la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Aunque China no ha dado un apoyo explícito, la exmandataria busca reunirse con Xi Jinping y con líderes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Jefe militar de EE.UU. realiza primera visita oficial a Venezuela

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, llegó a Caracas en su primera visita oficial a Venezuela para reunirse con altos dirigentes del gobierno interino. La cita ocurrió cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro y en ausencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de viaje en India. Según el portavoz Joe Holstead, Caine participó en conversaciones bilaterales y visitó la unidad de seguridad de la embajada estadounidense. El viaje coincidió con una protesta ante esa sede por elecciones presidenciales, demandas salariales y liberación de presos políticos.