Ministra Jara en clave electoral: lanza dardo a críticos del Estado que se postulan a liderarlo

No todo fueron aplausos, música y baile en la celebración del Gobierno por la promulgación de la reforma de pensiones. El evento, realizado en el centro cultural y deportivo Chimkowe en Peñalolén, tuvo dos grandes ausentes: la expresidenta Michelle Bachelet y los parlamentarios de Chile Vamos.

La exmandataria amaneció resfriada, y los opositores, que pese a haber impulsado la iniciativa habían anunciado la semana pasada que se restarían, realizaron su propio evento a pocos metros de la celebración del Ejecutivo, donde el presidente Gabriel Boric y sus ministros bailaron al ritmo de Juanín, JM y Los Crack del Puerto.

¿Sus razones? Los militantes de la UDI, RN y Evópoli, a quienes el Mandatario y los ministros Mario Marcel y Jeannette Jara agradecieron por su apoyo al proyecto, organizaron una completada junto a dirigentes de la coalición en la casa de una vecina de Peñalolén porque, a su juicio, el acto del Gobierno se utilizó para impulsar una eventual candidatura presidencial de la ministra Jara.

Cabe mencionar que, en medio de las indefiniciones presidenciales del oficialismo, la secretaria de Estado es la mejor posicionada dentro del Partido Comunista (PC) y podría ser proclamada este fin de semana tanto por la comisión política del PC como por su comité central. De ahí el disgusto de Chile Vamos.

Este sábado, en un ambiente crispado, los comunistas deben zanjar su candidatura para las primarias del oficialismo.

“Yo lamento que el Gobierno utilice este proyecto de ley tan importante para los chilenos para levantar una candidatura presidencial como la de la ministra Jara. Por eso no asistimos a este evento porque creemos que se quiso utilizar políticamente, nos parece incorrecto cuando este es un triunfo no solamente de la clase política que logró ponerse de acuerdo, sino que también de los cientos de jubilados que esperaban una solución”, expresó a través de un comunicado el diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de comisión de Trabajo.

El diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, enfatizó que “mientras nosotros estamos celebrando que se aumenta el ahorro, que se van a aumentar las pensiones en el futuro, que se profundiza el mercado de capitales, que se profundiza el ahorro individual, que no hay reparto y que la industria queda protegida; la izquierda tiene como objetivo en su acto proclamar a una candidata a presidencial”.

El único representante de la coalición opositora que llegó al acto del Gobierno fue el senador Iván Moreira (UDI), cuya presencia fue destacada por el ministro Mario Marcel.

Jeannette Jara: “Debemos reconocer a quienes se sumaron abriendo su mente”

En el Chimkowe, la más aplaudida —incluso más que el Presidente Boric— fue la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, quien en su discurso remarcó la importancia de mejorar el sistema de pensiones, sin importar el sector político y valoró a quienes se unieron “más tarde” para impulsar el cambio en el sistema.

“Todos quienes confiamos en un Chile más justo estamos viendo sus frutos. Por supuesto que no es todo lo que hubiéramos querido, pero sí podemos sentirnos orgullosas y orgullosos de un camino que convirtió en posible, lo que era presentado por algunos como un imposible, como un nunca, un jamás”, declaró la secretaria de Estado.

La ministra Jara resaltó que el sistema de pensiones ha ido avanzando, “a pesar de las resistencias, a pesar de los que creían que era imposible”. En ese sentido, valoró el cambio de postura de algunos actores políticos que inicialmente se oponían a la medida.

“Debemos reconocer a quienes se sumaron abriendo su mente para aceptar una realidad que les incomodaba. Las autoridades que no estaban convencidas de esta necesidad pasaron a ser promotores de nuevas medidas a favor de los jubilados, las cosas cambiaron y para bien”, sentenció la militante comunista.

“Nuestras políticas de pensiones ya son patrimonio del país, y no solo de un sector, son una política de Estado, porque los diferentes sectores políticos han llegado a un sistema común”, añadió la ministra, aprovechando para emplazar a los sectores del Congreso que, de todas formas, se opusieron a la reforma —como el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y sus cercanos—.

“Hay quienes hablan contra el Estado mientras se postulan a liderarlo, aunque no trabajarían en él”, lanzó la titular del Trabajo.

“A los críticos les decimos algo simple, propongan algo mejor, siempre estaremos dispuestos a escuchar si de justicia social se trata”, concluyó.

Gabriel Boric: “Hubo muchos que nos insistieron en que no siguiéramos adelante”

El Presidente Gabriel Boric también hizo alusión a la oposición que marcó el camino de la actual y los anteriores intentos de reformar el sistema de pensiones. “No había acuerdo y, además, una oposición férrea de quienes defendían justamente intereses que son de unos pocos. Y eso lo vivimos también durante el proceso de tramitación de esta reforma (…) Pero con mucho diálogo, con trabajo y con mucha porfía, porque hubo muchos que nos insistieron en que no siguiéramos adelante, que no valía la pena porque no íbamos a lograr las mayorías que necesitábamos, logramos que se aprobara una reforma que va a beneficiar a 2.800.000 personas mayores, trabajadores y trabajadoras de toda una vida que han construido el país que tenemos hoy”, declaró.

El jefe de Estado aseveró que, en concreto, esta reforma “va a permitir el mayor aumento de las pensiones en las últimas décadas (…) va a implicar un aumento entre un 14% y un 35%, beneficiando a los más vulnerables, a las clases medias y, de manera especial, a las mujeres”.

Durante la ceremonia, en tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también agradeció a los parlamentarios opositores. El jefe de la billetera fiscal dijo que “es importante reconocer a quienes tuvieron la disposición a escuchar. A los diputados y diputadas, senadoras y senadores de las comisiones de Trabajo y de Hacienda que nos apoyaron en este proceso. Incluyendo a aquellos de oposición que resistiendo enormes presiones fueron capaces de cruzar las barreras políticas para buscar acuerdos”.

Entre otras autoridades, a la ceremonia también asistieron los ministros del Interior, Álvaro Elizalde; Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos; de Ciencia y vocera (s), Aisén Etcheverry; de Desarrollo Social, Javiera Toro; de la Mujer, Antonia Orellana; el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha; la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez; y el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona.