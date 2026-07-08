Al Pan Pan: Colombia en tensión y los senadores investigados que complican la megarreforma

En el ámbito internacional, continúan las tensiones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y quien será su sucesor, Abelardo de la Espriella. El mandatario electo ordenó la suspensión “inmediata” del proceso de empalme con “el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, según expresó en redes sociales.

Además, llamó a las Fuerzas Armadas a “proteger la Constitución y la democracia”, luego de que su excontendor, Iván Cepeda, instara a una “desobediencia civil pacífica” si el próximo presidente no renuncia a su ciudadanía estadounidense o decide revertir las reformas impulsadas por Petro.

El actual mandatario, por su parte, respaldó el llamado de Cepeda e incluso anunció una movilización ciudadana para el próximo 20 de julio en distintas plazas del país, además de un acto masivo en el sur de Bogotá.

Hoy, en Al Pan Pan, junto a Mirna Schindler, analizamos este escenario con el analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Usach, Fernando Estenssoro.

En la agenda nacional, tres senadores afines al Gobierno enfrentan causas judiciales que podrían complicar el futuro de la megarreforma que impulsa el Ejecutivo.

Se trata de Camila Flores (RN), Alejandro Kusanovic, actualmente suspendido de RN, y Miguel Ángel Calisto, independiente electo en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social. Este último enfrenta la situación más compleja, al estar acusado de fraude reiterado al Fisco, por lo que arriesga una pena de hasta 12 años de presidio.

Los tres parlamentarios podrían ser desaforados. El escenario genera preocupación en el oficialismo, que cuenta con 26 votos en el Senado, el número justo para alcanzar la mayoría necesaria y aprobar la ley miscelánea.

Sobre las implicancias políticas y jurídicas de este escenario conversamos con el abogado constitucionalista y expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia.