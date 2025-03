Gatica respalda a Matthei: “Es insólito que en peleas de dos hombres sea responsable una mujer”

La senadora María José Gatica (RN) salió en defensa de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), luego de que algunos sectores intentaran responsabilizarla por la derrota de Felipe Kast (Evópoli) en la elección de la mesa del Senado frente a Manuel José Ossandón (RN). La parlamentaria calificó estas críticas como injustificadas y con un sesgo machista.

“Es insólito que en peleas de dos hombres tenga que ser la responsable una mujer”, declaró Gatica en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, enfatizando que los senadores Ossandón y Kast tomaron la decisión de competir sabiendo cuántos votos podían obtener.

“Aquí hay dos hombres, que son bastante mayorcitos, que decidieron competir, que sabían cada uno de ellos cuántos votos podrían sumar, y entendiendo eso, fueron a esta carrera, ya arriesgando ganar o perder”, agregó.

La legisladora destacó que resulta ilógico atribuir una derrota en el Senado a Matthei, quien no forma parte de la institución y está enfocada en su candidatura presidencial. “Atribuirle una pérdida a una mujer que hoy día no forma parte de la institución, que está compitiendo de buena manera en las encuestas presidenciales, una mujer que hoy día tiene muy buena relación con ambos colegas que compitieron, creo que no es positivo”, sostuvo.

Respecto a la estabilidad política del sector, la senadora recordó que Chile Vamos ha presidido el Senado en tres de los últimos cuatro años, lo que, a su juicio, demuestra gobernabilidad. “Me quedo con lo macro. En cuatro años, tres años, el Senado ha sido presidido por Chile Vamos, y yo por lo menos me quedo con eso. Eso habla de gobernabilidad”, afirmó.

Además, destacó que la existencia de diferencias dentro de una coalición es algo normal en política y que este tipo de conflictos internos también se han visto en otras alianzas, como la antigua Concertación. “Las diferencias que pueden existir dentro del mismo conglomerado son lógicas, y eso ha ocurrido en todos los sectores. La Concertación, cuando era Concertación, también tenía sus diferencias”, explicó.

Para Gatica, más allá de los desencuentros, Chile Vamos sigue siendo el principal referente de la derecha y centro-derecha en el país. “Hoy día el conglomerado Chile Vamos es el conglomerado más grande que representa a la derecha y la centro-derecha. Renovación Nacional es el partido más grande hoy en día con representatividad política a nivel nacional”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a los líderes del sector a aprovechar esta instancia para mejorar la comunicación interna y fortalecer la unidad del bloque. “Creo que esto genera una tremenda oportunidad para los líderes que hoy día dirigen Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, de poder conversar de buena manera, mejorar el diálogo en la interna con cada uno de sus militantes y de los actores políticos que representan cada partido”, concluyó.