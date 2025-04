Matthei en clave Kaiser: la estrategia de Chile Vamos para sintonizar con la derecha extrema

Evelyn Matthei está operando en clave Kaiser. Del “fake news” sobre la falta de cámaras en el Estadio Nacional pasó a legitimar los muertos durante los dos primeros años de la dictadura. Pese a la clara intención de sintonizar políticamente con sus extremos derechos, fueron precisamente Johannes Kaiser y José Antonio Kast -a los que pretende imitar- quienes rápidamente acusaron el golpe, respondiéndole que para ellos el papel de los militares tras el Golpe de Estado siempre ha sido claro y que no estaba diciendo nada nuevo.

¿Qué dijo Matthei? En una entrevista con Radio Agricultura, el humorista Sergio Hirane le preguntó a la exalcaldesa por lo que llamó “su alejamiento total del tema del gobierno militar”, ante lo cual, aunque con interrupciones del presentador, Matthei respondió:

“Es que yo no me he alejado totalmente. (…) Era necesario (…). Mi posición es que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba. Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, 73, 74, era bien inevitable que hubiese muertos. (…) Una guerra civil. Pero ya cuando el 78 y el 82, y siguen ocurriendo, ahí ya no. Porque había un control del territorio. Ahí yo siento que hubo gente que le hizo mucho daño. Loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo”, aseguró Matthei a Hirane.

Más allá de las posturas extremas, lo sostenido por Matthei contradice la verdad histórica, plasmada en cientos de documentos que tuvo a la vista el Informe Rettig. Informes que Jorge Correa Sutil se encargó de recordarle: “Sobre las muertes inevitables del 73 y 74, el Informe Rettig pudo aseverar que las FFAA sofocaron toda resistencia armada el mismo 11. El informe lo afirmó luego de haber tenido a la vista los reportes escritos resistencia armada el mismo 11. El de los Jefes de Plaza reportando el completo control del orden por parte de sus tropas el mismo 11. Si mal no recuerdo, la mayoría en la mañana de ese día”.

Dupla KA-KA acusa el golpe

Tras los dichos de Evelyn Matthei, las reacciones de los abanderados del Partido Nacional Liberación, Johannes Kaiser, y del Partido Republicano, José Antonio Kast, fueron casi inmediatas.

“La candidata presidencial Evelyn Matthei ha comenzado a dirigir su campaña a captar el voto duro de la derecha, si no, no se entiende que hable de las causas del golpe de Estado después de décadas sin decir nada”. Esta es la interpretación, en clave electoral, que un alto dirigente del Partido Nacional Libertario (PNL) efectúa de la reciente explicación de la abanderada sobre las causas de la interrupción de la democracia en 1973.

Ello sugiere que, aunque su intervención generó un efecto en el sector de la derecha dura, la exégesis del Golpe no se traduciría en una ventaja clara para su campaña.

“Las violaciones de derechos humanos efectivamente nunca son justificables (…), pero una cosa que me sorprende bastante es que la candidata Matthei aparezca ahora haciendo este tipo de declaraciones. Creo que en los últimos 20 años no le habíamos escuchado nada similar. Nosotros hemos defendido la postura de que nosotros tuvimos un conflicto armado en su momento durante mucho tiempo, eso no es ninguna noticia”, cuestionó el diputado Kaiser a la presidenciable de Chile Vamos.

De modo similar, José Antonio Kast salió a enviarle un recado a su electorado: “Como Republicanos, estamos 100% enfocados en resolver los problemas urgentes que afectan hoy a los chilenos, la grave crisis de seguridad. (…) Nuestra posición sobre lo que ocurrió hace 50 años es clara y conocida, y no cambia según encuestas o ansiedad electoral. Pero nuestra prioridad es mirar hacia adelante (…)”.

Falta de estrategia en el comando de Matthei

Analistas de la centroderecha sostienen que, aunque sin una estrategia de contenidos clara, la alusión al Golpe de Estado y la dictadura desarrollada por Matthei responde a un emplazamiento para tratar de convocar el voto duro de la derecha. Pero los episodios polémicos –como las cámaras sin reconocimiento facial en el Estadio Nacional y el debate con Codelco–, donde instaló tres temas de agenda en pocos días, aseguran, dan muestra de falta de dirección programática en el comando de la abanderada de Chile Vamos.

En un contexto político marcado por cierta polarización y fragmentación, las recientes declaraciones de la exministra y figura de la derecha, Evelyn Matthei, han generado un intenso debate en el ámbito electoral y político, principalmente por un contenido que parece estar dirigido a consolidar el apoyo del voto duro de la derecha y que, una vez presentado, es potenciado por los diputados del pacto que sustenta su candidatura.

En el caso de la dictadura, el encargado fue el diputado y jefe de bancada Henry Leal, que ahondó en el tema de la violencia política en los 70. “Yo respaldo plenamente sus dichos. Es más, estoy convencido de que un porcentaje importante de los chilenos está de acuerdo con lo que ella ha manifestado”, dijo el parlamentario.

Según diversos analistas, Matthei, al referirse a estos temas sensibles, busca conectar con un sector de la población que valora la historia desde una perspectiva ultraconservadora. Sin embargo, los expertos advierten que los errores cometidos en los últimos días por su equipo de campaña evidencian una falta de dirección programática.

“No creo que haya sido un error, pero tampoco es una estrategia bien calculada para acercarse al voto duro. Y lo más llamativo es que ocurre en la semana donde las principales encuestas la muestran consolidándose en el primer lugar de las preferencias”, comenta un miembro de la UDI.

Los críticos también señalan que la campaña necesita profundizar los mensajes y mantener una continuidad en su agenda. “Hay que reforzar el área de contenido y estrategia; hoy día es una debilidad de la campaña”, indica otro dirigente del gremialismo.

El analista político Guillermo Holzmann señala que la decisión de Matthei no es casual, ya que busca interpelar directamente al oficialismo y forzar una alineación en torno al Partido Comunista (PC).

Holzmann señala que, al centrar el debate en estos temas históricos, la abanderada de Chile Vamos intenta obligar a la coalición oficialista a posicionarse, especialmente en un contexto donde el PC, aunque no tiene la capacidad de obtener una votación significativa, puede influir en las negociaciones parlamentarias.

Esta dinámica –según el analista–, podría llevar a la izquierda a “atrincherarse” en su defensa, lo que podría tener repercusiones en la disputa presidencial.

“Lo tercero es que alguna forma busca restarle apoyo a los K y K. También colocar sobre esa idea lo que han dicho en varias encuestas, en términos de que en la dictadura de Pinochet había orden y seguridad, más allá de todo el cuestionamiento del derecho humano que bien sabemos existe y se ha planteado desde los 90 en adelante, con mucha fuerza. Y esta estrategia va a tener beneficios y costos. El tema está en que, en estos beneficios y costos, tanto Matthei como el oficialismo les quedan hablando solamente a sus partidarios, o sea, al voto duro que tienen”, asegura Holzmann.