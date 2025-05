Analista Claudio Fuentes y presidenciales: “No creo que Matthei tenga la carrera ganada”

Claudio Fuentes, analista político y director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales (UDP), se refirió a los resultados de la encuesta ICSO-UDP 2025, que posiciona a Evelyn Matthei liderando con un 23% de intención de voto, seguida de José Antonio Kast con un 19%, Carolina Tohá con un 11%, y Johannes Kaiser con un 10%.

Fuentes expresó que, a pesar del liderazgo de Matthei en las encuestas, la carrera presidencial está lejos de definirse. “No creo que Matthei tenga tan fácil la carrera, no es carrera ganada para Matthei, para nada”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Agregó que Kast, con una estrategia más orientada hacia sectores populares, podría representar un desafío significativo para Matthei. “Kast es mucho más fuerte en niveles socioeconómicos bajos (…) Matthei no está entrando en sectores socioeconómicos bajos y, por lo tanto, es una limitación de su campaña, porque ahí está la mayoría de los votos”.

Sobre Johannes Kaiser, Fuentes fue crítico respecto de sus posibilidades. “Kaiser se va a quedar mucho en el nicho de derecha si es que no cambia su estrategia electoral, que parece ser que no va a cambiar, y por lo tanto no le veo mucha posibilidad de que él llegue a una mejor votación”, explicó.

En cuanto al panorama general, Fuentes destacó que el escenario electoral cambiará significativamente tras las primarias. “El escenario desde el 30 de junio en adelante va a ser muy distinto a la foto que estamos viendo. Para hacer proyecciones de la primera vuelta hay que esperar la primaria”, subrayó.

Finalmente, Fuentes comentó la percepción de los candidatos en temas clave como la seguridad y la delincuencia. “El votante de sectores populares está muy preocupado por la delincuencia y la percepción de la gente es que Kast puede atacar de mejor modo esa temática”, indicó.