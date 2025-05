Flores y licencias médicas: “Nunca el Estado va estar en capacidad para hacer 25 mil sumarios”

El senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud, se refirió al informe de Contraloría que detectó que entre 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos y de entidades privadas financiadas con fondos fiscales viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. Según Flores, “nunca el Estado va estar en capacidad para hacer 25.000 sumarios”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el senador señaló que este tipo de fraude se explica por “la sensación de impunidad que es tan brutal, que en Chile como que no pasa nada”. Añadió que esto se debe a la dificultad para despedir a un funcionario de planta: “Primero, tiene que haber una denuncia, normalmente entre pares no se denuncian, y luego lo que hay es una investigación sumaria. Si hay méritos, se transforma en sumario administrativo, se nombra un fiscal, se nombra un actuario, comienza la investigación, la entrevista, no sé qué, no sé cuánto, y pueden pasar un par de años antes que el sumario se resuelva”.

“Lo segundo es que aquí hay una investigación que finalmente arroja que hay un delito. O sea, falsificar un instrumento público que tiene involucrado platas del fisco, porque aquí hay un subsidio del Estado, por eso recordemos, y curiosamente no todo el mundo sabe, que la licencia médica es el reemplazo del ingreso que una persona tiene por trabajar cuando producto de una enfermedad no puede asistir y por lo tanto sería un daño al empleador”, agregó.

Flores detalló que el costo total de las licencias médicas en Chile asciende a 3 mil millones de dólares: “Para que nos entendamos la cifra, son 3 millones de millones de pesos. Si lo transformamos en dólares, por si a alguno le gusta más esa cifra, estamos hablando de 3.000 millones de dólares. La deuda hospitalaria es menos del 12 o 13 por ciento de esta cifra, o sea, si tuviéramos el 12 por ciento de lo que Chile gasta en licencias médicas, ya estaríamos con los hospitales, con la finanza limpia, estable, con los funcionarios que se necesitan, con el equipamiento que se necesita”.

El senador destacó el impacto directo en las familias chilenas: “No hay nadie que no tenga un pariente o un amigo que está esperando más de un año por una consulta médica, o por una cirugía que lo tiene fregado y que no puede vivir su vida con tranquilidad, y que finalmente la familia termina yendo al mundo privado, gastando plata que no tiene, y endeudándose”.

También subrayó que en el mundo privado es más fácil sancionar a los trabajadores por irregularidades, mientras que en el sector público el proceso es burocrático y lento: “En el mundo público es extremadamente burocrático, lento e ineficaz”.

Flores destacó que este tipo de fraude es un delito que debe ser sancionado con todo el rigor de la ley: “Yo espero conversar el lunes con el fiscal nacional para ver qué están haciendo, porque aquí hay un delito, y el delito se llama fraude al fisco, pues”.

Finalmente, insistió en que es urgente tomar medidas: “Yo soy un defensor desde siempre de la función pública, buena parte de mi vida la he hecho en el mundo público, pero por lo mismo creo que esto es inaceptable y aquí hay que cortar por lo sano sin titubeo”.