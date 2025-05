Caso ProCultura parte II

En el Gobierno me dijeron que era un pequeño grupo del Movimiento Patriota. Una semana compleja para el Ministerio Público (MP).

Masticando el amparo. El pasado viernes 16 fue para el olvido en el Ministerio Público. El fallo del amparo presentado por el caso de la intervención del teléfono de Josefina Huneeus fue un duro golpe, que motivó la salida del fiscal Patricio Cooper del caso ProCultura. El nuevo fiscal, Juan Castro Bekios, tendrá que alegar ante la Suprema el amparo que cuestiona el trabajo de su antecesor.

Supremazo. En el Ministerio Público consideran complejo el alegato que tendrá que hacer Castro Bekios y las posibilidades de ganarlo son casi nulas, porque la Corte Suprema ha marcado una jurisprudencia que ha incrementado la presentación de amparos. En la Fiscalía consideran que no corresponde un amparo para excluir pruebas. Los abogados de Huneeus han declarado estar confiados de tener éxito en el máximo tribunal, aunque hay preocupación por composición de la Sala penal.

Rememorando “tiempos pretéritos”. Me llamó la atención que, a nivel de Gobierno, la defensa y en el Ministerio Público, coincidan en criticar las referencias a la dictadura: “Se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”. En el MP no descartan la posibilidad de desistir de la presentación ante la Suprema; sin embargo, la posibilidad de lograr aclaración a este punto es relevante.

Preocupación. Ese viernes 16 en el MP hubo preocupación por la carpeta de la causa, en donde no se explicaba cómo llegaron los funcionarios al teléfono de Huneeus, y por eso el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, solicitó un informe para el martes, antes de la presentación de la apelación. El detalle de cómo se llegó al número formó parte de la apelación y permitió descartar sospechas de irregularidades.

No sacar cuentas alegres. En la Fiscalía de Antofagasta me señalaron que el traslado de la causa a manos de Juan Castro Bekios no es una buena noticia para los involucrados en la investigación y me hicieron hincapié en que fue ese fiscal el que ordenó, en el caso Democracia Viva, la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras, y es el que tiene en detención domiciliaria y desaforada a la diputada Catalina Pérez. Está pendiente realizar la audiencia de formalización en ProCultura.

Caso Cooper. El fiscal Cooper todavía goza de la confianza del Fiscal Nacional, Ángel Valencia. En ese sentido, el análisis y avance que haga el fiscal Castro Bekios de ProCultura será importante y clave para el proceso de remoción que está pendiente contra el Fiscal Regional de Coquimbo en la Corte Suprema, por el caso de Karol Cariola. En un mes la Suprema podría resolver la situación de Cooper y ven difícil que el Pleno apoye su remoción.

Revisa la versión completa del Newsletter +Política de El Mostrador en el siguiente link.