Mario Marcel: “El tema de las ‘permisologías’ no existe solo en Chile, existe en muchas partes”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó este domingo que “el tema de las ‘permisologías’ no existe solo en Chile, existe en muchas partes”.

Marcel realizó las declaraciones en el programa Mesa Central de T13, donde participó junto al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; y el alcalde la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Además abordó temas como las licencias médicas y el gasto público.

Chile Day

Marcel fue consultado, entre otros, por la participación de Chile en el Chile Day, realizado en Nueva York, donde participó en el evento destinado a alentar las inversiones en el país.

“Chile Day este año tuvo 600 inscritos, de los cuales 400 eran no chilenos. Y tuvimos mucho interés de analistas, inversionistas, clasificadoras de riesgo, bancos de inversión”, señaló.

“Nos tocaba unas rondas de conversaciones con grupos más chicos de inversionistas y ahí hay oportunidad de explicar muchas cosas, de responder preguntas, de contar lo que estamos haciendo (…) Ahora se preguntó harto por las perspectivas de más largo plazo de la economía”, expresó.

En el tema sobre la “permisología”, afirmó que hubo una sesión de ese tema, donde además estuvo el ministro Nicolás Grau.”En realidad el tema de las ‘permisologías’ no existe solo en Chile, existe en muchas partes”, expresó.

“La diferencia es que en nuestro caso tenemos cuatro iniciativas, cuatro reformas legales en el Congreso, una que está a punto de aprobarse, que es la de permisos sectoriales, y además vamos ahora a ingresar en una ley corta para acelerar otros permisos, especialmente ligados a la descarbonización”, agregó.

“Ese proyecto de ley corta que le menciono está bastante focalizado en el tema de los permisos ambientales, siempre con la filosofía que hemos seguido hasta ahora, que es no bajar los estándares ambientales, pero sí agilizar los procesos”.

Licencias médicas

Marcel, además, fue consultado sobre el tema de las licencias médicas en el sector público. “Yo diría que quizás lo que nos falta es una visión más amplia, ¿cierto? Más allá de lo que es el informe de la Contraloría. Yo creo que el informe de la Contraloría tiene el gran mérito que pone estos casos en una situación bien dramática. Bien chocante, que es el caso de personas con licencias que viajaron al exterior. Pero el tema de las licencias es más amplio”, dijo.

“Es más amplio porque pensemos que las licencias médicas en el sector público crecieron sistemáticamente hasta el 2022. Solo recién en el 2023 hubo una baja. Y el gasto en licencia, el costo de licencia para el conjunto del sistema, sector público, sector privado, también ha estado creciendo. Ya llega a los 2.000 millones de dólares”.

También recordó que “entre la situación previa al COVID-19 y ahora, o el 2023 porque todavía no tenemos la cifra del 2024, la vamos a tener la próxima semana, el número de días de licencia, el número promedio de días de licencia se incrementó más o menos en 10 días. Es un aumento bien importante, como de 30%”.

“Ahora, claro, si uno quiere comparar con el sector privado tiene que hacerlo en los sectores que son comparables. Entonces a lo mejor es probable que en áreas como la salud tienda a haber más licencias, tanto en el sector público como en el sector privado por las características mismas del trabajo. Pero cuando hay una brecha como esta, para el mismo tipo de función, 10 días más de licencia, quiere decir que es una situación preocupante”, admitió.

Para Marcel, esto “tiene que ver con la proximidad con las personas que dan las licencias, que otorgan las licencias, los médicos que otorgan las licencias, y prácticas, malas prácticas que se van transmitiendo. Aquí en este mismo programa en nuestra oportunidad he mencionado este problema. Nosotros lo levantamos ya a mediados del 2023, ya cuando tuvimos el primer dato de licencias del 2022”.

“Luego, cuando se discutió la ley de presupuestos del 2024 a fines del 2023, y se discutía el tema de los honorarios COVID, no sé si se acuerdan, si se incorporaban o no se incorporaban, nosotros en ese momento hicimos el siguiente cálculo: que toda la gente que estaba contratada por honorarios COVID, que se decía que era muy necesaria en los servicios de salud, era equivalente al exceso de licencias que había en los servicios de salud. O sea, esas personas, los honorarios, estaban cubriendo las licencias excesivas que había en los servicios”, explicó.

“Después, el año pasado, en varias oportunidades nos referimos a este tema. En la Ley de Presupuestos se acordó una reforma adicional a la que se acaba de aprobar, una reforma paramétrica a las licencias médicas. Y, para ligar los otros temas que estamos discutiendo ahora, cuando como Ministerio de Hacienda planteamos medidas correctivas que redujeran la presión sobre el gasto público, el número uno (fue) licencias médicas”.

Y puso como ejemplo cinco casos en su repartición, en cuatro de los cuales las personas salieron del servicio, producto de sumarios.

“Pero para quienes estamos metidos en esto, este es un tema que nos ha preocupado ya, por lo menos durante los últimos meses”, insistió.

Sumarios

Añadió que, además del plazo de 72 horas para iniciar los sumarios, “pedimos que a los 30 días se informe del estado de esos sumarios. Porque si los sumarios se eternizan, por supuesto, no vamos a estar resolviendo ningún problema”.

“El tema de los sumarios hay que tomárselo en serio y hay que usar ese instrumento (..) Creo que en general para cualquier sumario que se extienda o se suspenda, habiendo, cierto, una situación que lo originó, no está bien”.

Respecto a su opinión sobre una eventual nueva ley corta para hacer más estricta la normativa, Marcel señaló siempre tiene que haber un debido proceso.

“Los despidos así a dedo, tarde o temprano son contraproducentes. Entonces tiene que haber un debido proceso. Pero una vez que eso ocurre, puede haber una serie de incompatibilidades que se agreguen”.

“El tema del ausentismo, o del abuso de las licencias, les puede indignar a cualquier ciudadano que lo vea en el Estado. Pero los más indignados son los funcionarios de los propios servicios, porque para la gente que está abusando de las licencias, significa que hay una sobrecarga de trabajo que le cae a otro funcionario”, recordó.

En ese aspecto, respecto a un acuerdo político para recortar el gasto y que eso es urgente, Marcel afirmó que “yo concuerdo con eso”.

“Nosotros (en el Ministerio de Hacienda) todos los años que suscribimos un protocolo largo, este último año tuvo más de 10 páginas de extensión, y en cada informe de finanzas públicas se va dando cuenta de cuáles son las cosas que se van cumpliendo. Algunas se cumplen más temprano, otras más tarde, otras al momento de presentar el siguiente presupuesto. Nosotros somos bien transparentes en ir dando cuenta de todos esos compromisos. O sea, quedan por escrito, no es una cuestión de palabras. Se le va dando seguimiento y se informa periódicamente sobre su avance”, recordó.

Relación con Tohá

Finalmente, en cuanto a su relación con la precandidata presidencial Carolina Tohá, recordó que “yo de partida no participo en ningún acto de campaña, no he hecho ninguna declaración en relación a las candidaturas”.

Sobre su posible renuncia en caso de que ella gane la primaria presidencial, respondió que él está “trabajando focalizado en mi mandato”.

“No intervengo, no he hecho ninguna intervención durante la campaña, no he aparecido en ningún evento, y eso es tan válido para esta etapa como para las que vienen. Ahora, por supuesto, cada día tiene su afán. Ahora tenemos muchas cosas que hacer en mayo, junio, así que para adelante ya se verá cómo seguir las cosas”, finalizó.