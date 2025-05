Exministras Albornoz y Hardy llaman a legislar Ley de Aborto Voluntario presentado por el Gobierno

Las exministras Laura Albornoz (ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer de Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet) y Clarisa Hardy (ministra de Planificación durante el gobierno de Michelle Bachelet) analizaron el anuncio e ingreso por parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric del proyecto de Ley de Aborto Voluntario y la necesidad que tiene la sociedad de legislar esta materia trascendental para las mujeres del país.

Durante su participación en el programa “Sin Tapujos” de El Mostrador, Albornoz señaló que “primero quisiera felicitar al gobierno y particularmente a la ministra (Antonia) Orellana por cumplir con las promesas”, recordando que esta iniciativa fue parte de la campaña electoral y que la decisión del momento para su presentación corresponde al Ejecutivo. Además, indicó que en el proyecto se contempla “la intención de acelerar el reglamento para la implementación de la ley de interrupción en embarazo en tres causales, que ha tenido una muy mala aplicación particularmente por algunos contenidos de la ley asociados con la objeción de conciencia”.

Albornoz enfatizó que espera que “los candidatos presidenciales tienen que tener opinión al respecto, pero que no nos aprovechemos del momento político para volver a escuchar estas argumentaciones en contra de o por quienes históricamente han tenido una postura negacionista hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres”. Respecto a las opiniones en el Congreso, Albornoz dijo que “escuché largamente, y lo digo con mucho respeto, él tiene todo el derecho a opinar, el presidente de la Cámara de Diputados (José Miguel Castro, RN), pero me parece que él no está mandatado para negar el derecho al debate al interior de la Asamblea respecto de un tema tan importante”.

Clarisa Hardy planteó que el aborto clandestino provoca un daño que también representa una “enorme erogación de recursos” en el sistema público de salud. Criticó que la derecha, que se dice preocupada por el gasto fiscal, no considere que la falta de acceso a un aborto seguro “provoca exactamente el mismo daño” y “criminaliza a mujeres y las condena a situaciones legales dramáticas”. Hardy agregó que la última encuesta CEP muestra “una respuesta histórica de alta opinión pública a favor del aborto sin causales, que es de un 39%”, mientras que la encuesta de Corporación Humanas señala que “solo a mujeres el 49% está de acuerdo con que exista el aborto sin causales”. Por esto, señaló que espera que parlamentarios que se oponen por razones electorales “hagan el mínimo que es tramitar un proyecto, aún si no tiene destino ahora”.

Albornoz también recordó que, al igual que con la ley de filiación y el divorcio, temas que antes no eran considerados importantes en Chile, el debate sobre el aborto ha enfrentado resistencia similar, especialmente de ciertos sectores que “han tenido una postura negacionista hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres”. Añadió que dentro del proyecto se contempla una revisión de la aplicación de la ley vigente, que ha sido limitada por la objeción de conciencia en servicios públicos de salud.

Hardy subrayó el compromiso del gobierno actual, señalando que “es un gobierno que asume declarando su condición feminista” y que la presentación del proyecto responde a una “demanda histórica del movimiento feminista a nivel mundial”. Señaló que aunque quedan pocos meses de gobierno, “este gobierno aún, si no termina con el proyecto aprobado, no puede ser un gobierno que no lo haya puesto en la tabla de la discusión”. También criticó que algunos parlamentarios socialistas hayan manifestado reparos por la “poca oportunidad”, debido al año electoral, y afirmó que “el voto femenino que tú tenías lo vas a mantener, porque las que son de derecha no los vas a ganar”, destacando que el voto femenino es mayoritariamente pro-aborto.

Finalmente, Albornoz destacó que “a la mujer nunca se le han concedido los derechos de manera fácil y gratuita” y que los avances en materia de derechos, como la ley de cuotas para aumentar la participación femenina en el Congreso, han enfrentado obstáculos. Expresó que la repetición de argumentos en contra del aborto la tiene “tan harta” y consideró que el gobierno está actuando correctamente, catalogando la ley como un tema de salud pública que debe seguir adelante. También criticó la objeción de conciencia que impide la aplicación adecuada de la ley actual en ciertos lugares.