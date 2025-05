Mañalich “cree” que a exdirector del H. San José le pidieron la renuncia por denunciar licencias

El exministro de Salud Jaime Mañalich manifestó su respaldo a las declaraciones del exdirector del Hospital San José, Jorge Ramírez, quien denunció irregularidades relacionadas con licencias médicas prolongadas.

Según Ramírez, en conversación con El Mostrador, existen 670 funcionarios que han acumulado ausencias de hasta 14 años mediante el uso de licencias, lo que calificó como “una debacle” y “un gran abandono de los deberes”. Mañalich, en entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, expresó: “Yo le creo que por denunciar el abuso, ese hospital es paradigmático en el abuso de licencias médicas, se le pidió el cargo”.

En relación al caso específico del Hospital San José, Mañalich explicó que el director subrogante nombrado para enfrentar estas problemáticas fue removido a los tres meses, luego de intentar frenar los abusos en el uso de licencias médicas. “Esta persona empezó a proteger que los recursos del hospital sean usados legítimamente en quienes lo necesitan. Pero, al hacerlo, se encontró con represalias y terminó siendo destituida”.

Mañalich aseguró que esta problemática no es aislada y que durante su gestión enfrentó situaciones similares: “La he vivido como ministro en muchos hospitales. La realidad es que la defensa gremial hacía imposible proceder”. Citó un caso particular ocurrido en la Posta Central durante su primer período como ministro, donde cinco profesionales presentaron simultáneamente licencias médicas falsas, lo que llevó a un sumario interno. Ante su denuncia, señaló que enfrentó represalias: “El Colegio Médico me envió al Tribunal de Ética porque estaba persiguiendo a los colegas. Estuvieron a punto de echarme”.

El exministro criticó la influencia de gremios y sindicatos en los hospitales públicos, afirmando que estas organizaciones dificultan la gestión eficiente. Según Mañalich, los directivos enfrentan un ambiente hostil que impide abordar de manera efectiva el abuso de licencias: “Estos cargos son muy difíciles de llenar por Alta Dirección Pública porque alguien que asume este cargo sabe que entra en un campo minado”. Afirmó que los gremios ejercen una “captura sistemática” sobre los recintos, defendiendo prácticas irregulares como un derecho de los trabajadores.

Mañalich también subrayó el impacto financiero de estas irregularidades en el sistema de salud pública, explicando que los fondos utilizados para pagar licencias médicas prolongadas no están disponibles para otras necesidades hospitalarias, como medicamentos, equipos médicos o cirugías. Indicó que implementar medidas para declarar no aptos a los funcionarios con licencias continuas de más de seis meses, como lo establece el Estatuto Administrativo, ha sido prácticamente imposible debido a las resistencias gremiales.