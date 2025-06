El “por qué no te callas” de Matthei y el giro de su campaña: salir a competir con Kast

En el comando presidencial de Evelyn Matthei, finalmente, fue bien evaluado el episodio del lunes, en que la abanderada le pidió a la portavoz de Gobierno, Aisén Etcheverry, “quedarse callada” en medio de la polémica generada por el anuncio presidencial de cambios en el penal Punta Peuco. Lo anterior porque, si bien inicialmente “pareció una frase furibunda para el electorado”, el Presidente Boric la reconvino y la exalcaldesa “le replicó de vuelta”. “El debate y la crítica al Mandatario la hacen subir”, explican en Chile Vamos.

El llamado “por qué no te callas” de Matthei –un parafraseo de la verbalización de un sentimiento que expresó el entonces rey Juan Carlos I de España a Hugo Chávez en la Cumbre Iberoamericana de 2007– coincidió con la publicación de la encuesta Data Influye de mayo, mostrando un empate técnico entre Evelyn Matthei (17%) y su rival opositor José Antonio Kast (16%).

Y converge también con un visible entusiasmo del Partido Republicano. “Me da la impresión de que esa falta de brújula en el norte de la campaña de Matthei es lo que se ha traducido en una sistemática baja en su adhesión y creemos que dentro de algunas semanas José Antonio Kast estará encabezando las encuestas. Hoy día, indiscutiblemente, está entre el segundo lugar y en empate con el primero y con holgura le gana a cualquier figura de izquierda en una segunda vuelta”, señaló ayer Arturo Squella, candidato a senador y presidente del Partido Republicano, en El Mercurio de Valparaíso.

No obstante, en el comando de Evelyn Matthei “no hay nerviosismo ni molestia” por un nuevo empate en sondeos de opinión con su rival de la ultraderecha ni por el triunfalismo de Squella.

El nuevo giro de campaña

En el team Matthei, si bien no se ve ánimo festivo, el empate no es sorpresivo. Según explican a El Mostrador, a cinco meses de la primera vuelta, las fluctuaciones en la intención de voto son “un fenómeno electoral normal” en un contexto donde Matthei está expuesta al desgaste de un debate permanente del oficialismo y también de los reproches de la tienda de Kast. Una situación, que a juicio de sus asesores, impacta directamente en su posicionamiento electoral.

“Recientemente, se ha observado una disminución en el apoyo hacia el candidato Kaiser, lo que, a su vez, ha beneficiado a José Antonio Kast, quien tiende a asemejarse a Matthei en sus propuestas. Sin embargo, las encuestas continúan ratificando a Evelyn Matthei como la candidata número uno, manteniendo una posición consistente en la preferencia del electorado”, agregan en el entorno de la exalcaldesa de Providencia.

Con todo, en el comando reconocen que desde hace un par de semanas el eje de la estrategia de campaña tuvo un nuevo giro.

“Hay una confianza reforzada en la centroderecha de que no tiene competidores en la centroizquierda. Es decir, creemos que puede ganar o no Carolina Tohá la primaria oficialista. Sin embargo, son tantos los errores del Gobierno y la molestia de la gente, que el candidato oficialista no va a pasar a segunda vuelta. Por lo menos, no después de conocido del caso Fundaciones, la salida del fiscal Cooper, y el caso de licencias médicas de los amigos del Presidente que generó un descontento irremontable. Ahora, no podemos llegar a confiarnos en que en el balotaje el centro va a votar por el mal menor”, advierten en la oposición.

Según explican en Chile Vamos, la suma de los candidatos de gobierno presenta un panorama desfavorable, ya que la ciudadanía parece rechazar la idea de una continuidad en la gestión actual. Con esa variable resuelta, sostienen que la estrategia diseñada se perfila en un enfrentamiento con Kast y en ir a buscar sus votos.

En este marco, evalúan que los votantes buscan certezas en áreas clave como la seguridad, la gestión pública y el empleo; por lo que estos tres ejes se perfilan como el mayor foco de divergencia y debate entre Kast y Matthei.

“El PP tuvo que adaptarse a Vox y a la caída de la izquierda”

La candidata presidencial por Chile Vamos, ha delineado para las próximas semanas un eje de campaña que busca atraer tanto a votantes de José Antonio Kast como a un electorado nuevo que, según estudios recientes, prioriza la seguridad y el empleo. En un contexto electoral marcado por la incorporación de más de 3 millones de personas al padrón, quienes votarán de manera obligatoria por primera vez en una presidencial, la estrategia de Matthei se vuelve clave para asegurar su paso a la segunda vuelta siendo la primera mayoría.

Una fuente cercana al elenco de campaña de la UDI, RN y Evópoli enfatiza que “pasar la primera vuelta no puede depender de que tu adversario vote por ti como mal menor”, por lo que se enfocan también en consolidar su base de apoyo, buscando recuperar el voto que históricamente ha respaldado a Chile Vamos. “No estamos buscando el segundo lugar”, añade la fuente.

La estrategia de Matthei también contempla un endurecimiento del discurso de sus candidatos al Congreso, con el objetivo de captar los votos del sector que se siente atraído por propuestas más firmes. Este enfoque se inspira en la experiencia del Partido Popular (PP) en España, que tuvo que adaptarse ante el ascenso de Vox, un partido que capitalizó el descontento de ciertos sectores al endurecer su retórica.

Conforme advierten, el electorado nuevo, que incluye a jóvenes de la generación Boric, se caracteriza por un pragmatismo que prioriza soluciones concretas a problemas cotidianos, especialmente en materia de seguridad.