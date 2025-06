Fin al CAE y Sala Cuna: los proyectos prioritarios del Presidente antes del fin de su mandato

El Presidente Gabriel Boric identificó dos proyectos centrales para su gobierno antes de concluir su mandato: la Ley de Sala Cuna para Chile y la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Durante una entrevista con “Turno“, detalló que el proyecto de Sala Cuna tiene como objetivo fomentar la equidad y la inserción laboral de mujeres, especialmente aquellas que enfrentan dificultades para trabajar debido al cuidado de sus hijos.

“Hoy día, muchas mujeres que quieren trabajar remuneradamente, porque sin lugar a dudas cuidar es trabajar, y eso hay que decirlo de manera muy clara, no lo pueden hacer porque tienen a cargo el cuidado de sus hijos. Y las mujeres que ingresan al mercado laboral son discriminadas por el hecho de ser madres. De hecho, la brecha salarial aumenta después de que tienen el primer hijo”, explicó.

Boric destacó que esta propuesta no solo busca solucionar una problemática social, sino también resaltar el carácter educativo de las salas cuna: “Las salas cuna no son guarderías, sino que tienen un componente educativo muy importante y por eso impulsamos la Ley de Modernización Parvularia que ya sacamos. Yo espero que la Ley de Sala Cuna para Chile salga este año del Congreso”. El modelo de financiamiento propuesto contempla un Fondo de Sala Cuna, con aportes de empleadores y trabajadores independientes.

Sobre el CAE, Boric subrayó su importancia al afirmar que “el fin al CAE para nosotros es una prioridad. Es una prioridad porque es de justicia que los estudiantes y sus familias no terminen con endeudamientos, acogotados hasta el cuello por el derecho a estudiar. Y en segundo lugar, porque para el Estado es tremendamente ineficiente en términos fiscales. Más de 9 mil millones de dólares ha gastado el Estado por los bancos, pagando y siendo este aval”.

El Mandatario planteó la necesidad de un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, que permita la condonación parcial o total de las deudas actuales, ajustada a las particularidades de cada caso: “Tenemos que avanzar hacia un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que implica, por cierto, una condonación parcial o total según las particularidades de cada caso para los deudores del CAE”.

Además, se refirió a las críticas de la oposición relacionadas con un riesgo a las relaciones internacionales tras no responder un llamado del senador estadounidense Marco Rubio, señalando que: “Estos shows me son absolutamente indiferentes. Lo he dicho muy claro, los cancilleres hablan con los cancilleres y los presidentes hablan con los presidentes. Si el Presidente de otro país quiere hablar conmigo, yo siempre le voy a contestar el teléfono”.

Finalmente, reflexionó sobre cómo será recordado su gobierno: “Este gobierno va a ser recordado en el futuro como uno que logró canalizar institucionalmente ciertos aspectos del legítimo malestar social, y ahí se juega la gobernabilidad”.