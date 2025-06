Día de Mundial de los Océanos: Jóvenes responden a un Chile con sus costas a punto de desaparecer

Chile es hogar de más de 950 playas. Según el Observatorio de la Costa UC, el 86% de ellas están en riesgo de desaparecer debido a factores de degradación ambiental. En el marco de este 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, es de suma importancia la concientización sobre la problemática que afecta de forma transversal la flora y fauna de las costas, como también sus comunidades. Si bien, se han implementado políticas como la promulgación de la Política Oceánica Nacional, aún hay un largo camino para mejorar la situación actual. Frente a esto, diversas organizaciones de jóvenes han surgido para tratar de contrarrestar este problema. Una de ellas: UCéanos.

Cada 8 de junio, se conmemora el Día Mundial de los Océanos, instancia que sirve como un recordatorio mundial sobre el degradado estado de los ecosistemas marítimos. Chile con más de 6.400 kilómetros de costa, conmemora una nueva edición de este día con una considerable cantidad de basura en el mar. Tal como lo declaró el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2021, cerca de 1,7 millones de toneladas de residuos son desechadas en el océano. “Estamos en un momento crítico”, afirmó la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas durante la Conferencia sobre los Océanos de la ONU en el 2022. “Son cambios irreversibles que nos seguirán acompañando por siglos e impactando en la vida de las personas”.

La legislación e instituciones chilenas han avanzado en materia de protección del medio ambiente y cuerpos de agua con la Política Oceánica Nacional. Si bien el Estado se ha comprometido con otras medidas como la promulgación de la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), la Ley de Humedales Urbanos o el Acuerdo de Escazú, la materialización de los objetivos por los cuales se implementaron estas normas están lejos de cumplirse, ya sea por los tiempos en los que demoran en implementar una legislación o por la poca efectividad que pueden tener en términos de acciones concretas.

En respuesta, en Chile han surgido agrupaciones como Tremendas, o Arica Unidos por el Mar, dedicadas a trabajar en temas relacionados con la protección de ecosistemas costeros y educación ambiental. Una organización juvenil que se presenta sumamente activa en las costas de nuestro país es UCéanos, un voluntariado estudiantil de la Universidad Católica. A partir de 2018, han realizado múltiples operativos de limpieza en diferentes sectores del litoral central, recogiendo, en más de 10 instancias, más de 29.430 kg. de residuos en total. Además, han participado más de 871 voluntarios de la universidad, los cuales se mostraron dispuestos a generar un cambio en los ecosistemas costeros.

UCéanos no solo se dedica a la limpieza de playas, si no que combina labores informativas, de participación territorial y también de colaboración con organismos motivados por este mismo fin ecologista. En su última operación en Los Vilos, el pasado 17 de mayo, no solo recogieron más de 2 toneladas de basura, sino que también se realizaron charlas y talleres educando a esa comunidad sobre la importancia del cuidado de sus ecosistemas.

Uno de los pilares de la organización es tener la capacidad de servir como canales de educación y formación que inciden en el sentido público de futuros profesionales, creando agentes de cambio. “Generar conciencia medioambiental en los estudiantes para que, en sus futuros, estos puedan tomar decisiones de forma consciente”, afirma Valentina Araya, a cargo de UCéanos. “Es decir que, el día de mañana, la formación que dió UCéanos sea útil para tener el ecosistema en consideración al momento de tomar decisiones profesionales”.

En este Día Mundial de los Océanos, el llamado es claro, ya que los océanos generan más del 50% del oxígeno que respiramos y absorben aproximadamente un tercio del CO2 emitido por la actividad humana. Es por ello, que impulsar agentes de cambios y prácticas conscientes como las realizadas por UCéanos es clave para el futuro de nuestro país. “La idea es que en el futuro no estemos limpiando más las playas, sino que no haya más basura en las playas”, plantea Araya.