Senadores de oposición critican “inoperancia” de Transportes y piden congelamiento “real” de tarifas

El anunciado “congelamiento” de tarifas en regiones no estaría ocurriendo en la práctica y, según la oposición, el costo del alza de combustibles ya lo están pagando directamente los usuarios.

Tras una reunión con el ministro de Transportes, Louis de Grange, senadores del bloque opositor acusaron “inoperancia” de la cartera y exigieron un congelamiento “real” de los pasajes fuera de Santiago.

“La inoperancia del Ministerio del Transporte está perjudicando a las clases medias y a las familias vulnerables”, señalaron, apuntando a que las medidas anunciadas por el Ejecutivo no se han implementado a nivel regional.

Según expusieron, los seremis de Transportes no habrían aplicado el programa comprometido tras el alza de los combustibles, lo que ha derivado en incrementos significativos en los pasajes.

En esa línea, la senadora Yasna Provoste advirtió que el objetivo es garantizar que las tarifas “también se congelen” en sectores rurales, donde el impacto es más severo.

Desde el Maule, la senadora Beatriz Sánchez afirmó que el problema ya es visible en terreno. “Hoy el precio de la micro está congelado solo para el gran Santiago (…) en el Maule las tarifas rurales han subido entre un 30 y un 40%, con esos precios al alza, no hay bolsillo que aguante”, sostuvo.

Las críticas también apuntaron a una falta de equidad territorial en las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Santiago no es Chile”, remarcaron, insistiendo en que las soluciones no pueden concentrarse únicamente en la capital.

Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda recalcó que los habitantes de zonas rurales no pueden ser tratados como “ciudadanos de segunda categoría”, mientras que Karol Cariola advirtió incluso riesgos para la continuidad de algunos recorridos ante el aumento de costos.

Como resultado de la reunión, el Ministerio de Transportes se comprometió a instruir a las seremis y a conformar mesas de trabajo con los gremios del transporte rural, con el fin de dimensionar las brechas y evaluar medidas.

Sin embargo, desde la oposición advirtieron que estarán vigilantes al cumplimiento de estos compromisos, en un escenario donde el alza del costo de la vida ya está golpeando con más fuerza a las regiones.