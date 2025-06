Senador Castro (PS) y “la mala declaración” de Landerretche: “No la compartimos”

El senador socialista Juan Luis Castro reaccionó a las declaraciones del economista Óscar Landerretche, nuevo integrante del comando de Carolina Tohá (Socialismo Democrático), quien señaló que el Frente Amplio y el Presidente Gabriel Boric no deberían “convertir el país en un maldito infierno ni quemar iglesias” si la derecha llegara al poder.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Castro afirmó: “Una golondrina no hace verano. La opinión de Landerretche es la de él, es respetable, no la compartimos, y seguimos respetando los acuerdos como siempre dijimos”. Además, calificó los comentarios como “una declaración mala”, subrayando que “nadie la está adhiriendo”.

El parlamentario explicó que las críticas de Landerretche a la izquierda oficialista, aunque auténticas, son desacertadas. “Yo creo que Landerretche fue auténtico en lo que dijo, pero no es compartido por el comando ni por la candidata. Fue una declaración mala en cuanto a que desautoriza el rol de la primaria, porque en la primaria todos nos comprometimos a apoyar al que gane”.

Sobre el clima en las primarias, Castro advirtió: “Ojalá las cosas tengan un tono de diferencias, pero no un tono de agresión, que son cosas distintas. La diferencia es bienvenida, pero la agresión, ojalá que no se produzca”. También mencionó los ataques que Carolina Tohá ha recibido de Jeannette Jara (PC): “Jara le ha dicho cosas bastante, de pronto, agresivas, ha descalificado su política de seguridad, más que diferencia, le ha puesto un poco a prueba, sabiendo que es la favorita, o ha sido un poco la favorita hasta ahora”.

En cuanto a la candidatura de Tohá, Castro señaló que representa una opción más amplia que sus contrincantes y destacó el compromiso del Partido Socialista con los acuerdos de la primaria. “Nuestro compromiso está intacto, en cuanto a coalición, comando, Tohá sigue diciendo y confirmando todos los días que va a apoyar a quien gane. Nosotros queremos que gane Tohá, obviamente, estamos empeñados en eso, y esperamos que salga adelante porque la competencia es intensa y es estrecha con Jara”.

Sobre las críticas del diputado Jaime Naranjo (PS) a la incorporación de Landerretche al comando de Tohá, Castro fue categórico y que no las compartía: “No, no, para nada, es un tipo súper destacado, un hombre que aporta, que tiene ideas nuevas, no solo en economía, también en la cosa pública. Así que no, pero como le digo, una golondrina no hace verano”.