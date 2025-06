Partidos “pyme” en jaque: avanza reforma al sistema político con umbral de 5% y sanción a díscolos

Tras una serie de votaciones del articulado, la Sala del Senado aprobó por mayoría de votos las disposiciones del proyecto que modifica la Constitución en lo relativo al sistema político y electoral, despachando la iniciativa a cumplir su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

En lo fundamental, el proyecto establece constitucionalmente el umbral de elegibilidad (5%), sanciona con la pérdida de escaño a las y los parlamentarios que renuncien al partido político por el cual fueron elegidos y permite excepcionalmente un proceso de fusión de partido más rápido para el caso de las próximas elecciones parlamentarias.

En primer término, se sometió a votación la disposición que señala que el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá actualizar, cada diez años, la asignación de los escaños de diputados entre los distritos establecidos, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos establecidos en la ley orgánica constitucional. Dicha disposición fue aprobada con 29 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

Luego se aprobó con 30 votos a favor y 15 abstenciones la norma que establece que sólo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Asimismo, la disposición señala que los escaños no asignados a un partido que no alcanzó el umbral, serán asignados a los demás partidos de la lista en el caso de que el partido hubiera formado parte de un pacto electoral con otros partidos, en forma proporcional a los votos de los demás partidos integrantes del pacto.

Luego, la Sala rechazó con 16 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones, la norma que buscaba terminar con la inhabilidad para ser candidatos al Parlamento, de las y los dirigentes vecinales y gremiales, por lo que se mantiene esa inhabilidad.

Además, la Sala aprobó con 31 votos a favor y 6 en contra, la disposición que establece la pérdida del escaño para aquellos parlamentarios y parlamentarias que renuncien al partido por el cual fueron electos. En este punto intervino la senadora Claudia Pascual (PC) quien pidió que se votara separadamente la disposición que exceptúa a las y los parlamentarios que renuncien al partido bajo el argumento que cambiaron los principios de la colectividad. Finalmente, esa norma fue respaldada con 31 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

Por último, el pleno aprobó con 33 votos a favor y 8 en contra una disposición transitoria que se podrá aplicar para la elección de este año 2025, en el que se establece una excepción al umbral (bajándolo a 4%) y se establece un proceso más ágil de fusión de partidos que no alcancen dicho umbral.

Calisto: “Están jugando a crear un sistema político con calculadora”

El senador Alfonso de Urresti (PS), miembro de la Comisión de Constitución, destacó esta última votación. Ahora, dijo, “corresponde esperar que en la Cámara de Diputados se siga esta discusión, y así se pueda contribuir a un mejor sistema político para nuestro país”.

“Acá están los senadores y senadoras de la UDI, Renovación Nacional, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, Evópoli. Quiero agradecer que luego de más de un año de tramitación en la Comisión de Constitución, hoy se ha podido despachar por un amplio quórum constitucional, la reforma que permite efectivamente avanzar hacia un mejor sistema político”, declaró el legislador socialista.

En respuesta, totalmente crítico se mostró el diputado Miguel Angel Calisto (Independiente y miembro del comité de Demócratas y Amarillos). “Es incomprensible el proyecto de ley que ha aprobado el Senado de la República respecto de hacer exigible el umbral de un 5% por cada uno de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, porque esto en definitiva puede provocar que en un distrito o en una circunscripción cuando se elige un diputado o un senador, incluso electo con la primera mayoría en su región, termine quedando fuera del Congreso porque el partido no obtuvo el 5% del umbral exigido”, manifestó el integrante y expresidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

Y, reiterando sus reparos, añadió: “Nos parece que la medida adoptada por el Senado es antidemocrática. Están jugando a crear un sistema político con calculadora, particularmente para los partidos hegemónicos. Nos parece que esta medida contradice el valor más importante de nuestro sistema que es la democracia. En definitiva, que ganen en sus distritos y circunscripciones los parlamentarios que tienen más votos. ¡No sigamos avalando a parlamentarios que llegan a este Congreso por secretaría!”.

Opiniones divergentes

Durante la discusión en Sala, quienes se manifestaron a favor de la iniciativa argumentaron que con esta nueva normativa se permitirá terminar con la fragmentación y con la proliferación de partidos pequeños o de personalismos políticos.

Argumentaron que actualmente el sistema político está “absolutamente trabado” y no permite lograr acuerdos, y que la “fragmentación y la polarización” no dejan gobernar el país. En tal sentido, manifestaron que se requiere una reforma como la propuesta ya que “el personalismo no le hace bien a la democracia” y la fragmentación está impidiendo generar entendimientos.

Además, descartaron que con esta normativa se quiera volver a una suerte de sistema binominal, sino que sólo se busca evitar una mayor fragmentación política.

Los parlamentarios que se opusieron al avance de la iniciativa provienen principalmente del Frente Amplio, el Partido Comunista y partidos del denominado “centro político”, como Demócratas y la DC.

En sentido contrario, quienes no estaban a favor de la iniciativa manifestaron que está elaborada en base a un “diagnóstico errado” que señala que la fragmentación de partidos es la culpable de la calidad de la política hoy, pues a juicio de varios el principal problema es la polarización.

Asimismo, plantearon que es fundamental establecer la obligatoriedad del voto de manera permanente y señalaron que con la nueva normativa se permitiría “eliminar parlamentarios por secretaría”, al no obtener su partido el 5% a nivel nacional.

En esa misma línea, se planteó que dicho umbral puede ser muy perjudicial para las regiones, sobre todo las extremas, que tienen menor cantidad de habitantes, por lo que habría un “sesgo centralista” en el proyecto. También señalaron que existe la impresión de que se busca establecer un sistema de dos grandes bloques en desmedro de las otras sensibilidades en el país.

El Partido Comunista también se ha mostrado crítico del umbral. Durante el debate, la senadora Claudia Pascual (PC) advirtió que “el Senado puede cometer un error garrafal que permita la inamovilidad en varios años más si este proyecto avanza”. A su juicio, “este proyecto lo que hace es que expresadas las mayorías ciudadanas en cada uno de los distritos si su partido no obtuvo el 5% nacional, no tendrá derecho a llegar a la Cámara de Diputados. Esto es tan dramático como la falta de representación proporcional que tenía el sistema electoral binominal”.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón de Demócratas –colectividad que podría desaparecer con la nueva norma– aseguró que existe el “riesgo de debilitar aún más el vínculo de representación ciudadana”. En esa misma línea se manifestó el senador Matías Walker, del mismo partido. Sostuvo que “el problema de Chile no es la fragmentación, el problema de Chile es la polarización y algunos quisieran que en Chile hubiera dos partidos, un partido de derecha y un partido de izquierda y que desapareciera el centro. Y por eso hemos planteado, además, que si de representatividad se trata, debiera votarse antes el proyecto que responde al voto obligatorio de manera permanente”.

En defensa de la iniciativa, el senador Iván Moreira (UDI) planteó que los reparos responden a “intereses partidarios de partidos chicos que tienen temor a perder”. Según Moreira, “la realidad es que tiene que haber un cambio porque el sistema proporcional no dio los resultados que nosotros esperábamos. El sistema binominal no dio los resultados que nosotros esperábamos. Y para cualquier gobierno en el futuro que gane el Congreso, va a ser imposible poder gobernar bajo estas circunstancias”.