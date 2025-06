Sin controles y armas perdidas: Contraloría detecta fallas en fiscalización de armas de Carabineros

Esta mañana se dio a conocer un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que tuvo por objeto investigar los procedimientos de control de armas realizados por las Autoridades Fiscalizadoras (AA.FF.) de Carabineros de Chile. Entre los hallazgos que reportó el ente contralor, entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2024, se reveló que Carabineros no realizó la totalidad de las denuncias al Ministerio Público en los casos de armas no encontradas en los domicilios, así como tampoco en los de armas inscritas a nombre de fallecidos, como establece la normativa de Carabineros.

En específico, se identificó que 112 armas, asociadas a 99 usuarios, no fueron fiscalizadas por la A.F. N° 028 (correspondiente a la 68va. Comisaria de Control de Armas y Explosivos), a pesar de que los poseedores habían sido condenados por crimen o simple delito con posterioridad a la fecha de autorización de su tenencia, y habían transcurrido más de 90 días desde la comisión del delito. Entre los delitos más relevantes de los condenados se encuentran el abuso sexual (7), amenaza (4), homicidio (5), secuestro (3) y robo con fuerza (1), entre otros.

“Lo previamente señalado evidencia que la entidad no enfoca sus inspecciones en personas que representan un riesgo mayor al mantener armas, lo que la expone al riesgo de que condenados por crímenes o simples delitos hagan un mal uso de estas especies o que estas armas sean introducidas en el mercado ilegal nacional, generando perjuicios en la población”, advierten desde el ente contralor.

Asimismo, se identificaron 159 reinspecciones que involucraban a 223 armas, vinculadas a 153 personas. En estas situaciones, los tenedores de las armas, quienes tenían condenas, no fueron hallados en sus domicilios o no exhibieron el arma durante la fiscalización. A pesar de esto, la autoridad fiscalizadora no realizó la correspondiente denuncia al Ministerio Público, en directa omisión a lo establecido por el Decreto N° 83 de 2007 del Ministerio de Defensa Nacional y el artículo 5 del Decreto N° 400 de 1978 (que establece que el poseedorestá obligado a exhibir el arma).

Igualmente, en 14 inspecciones a usuarios incluidos en el Plan “Calles sin Violencia”, el sistema registró que la denuncia a Fiscalía había sido realizada, algo no acreditado por la autoridad fiscalizadora. Esto se repitió en 30 inspecciones a armas inscritas a nombre de personas fallecidas. En estos últimos casos, la A.F. N° 028 confirmó que esta denuncia no se había ejecutado.

En tanto, se evidenciaron 46 casos de armas inscritas a nombre de personas fallecidas. En estas situaciones, tras realizar las visitas para verificar quién poseía el arma, no se encontró la presencia de familiares del difunto en el domicilio inscrito, o la dirección declarada no existía. Pero, a pesar de estas irregularidades, la entidad fiscalizadora tampoco acreditó haber realizado las respectivas denuncias al Ministerio Público, algo que posteriormente fue reconocido por la A.F.

Con el objeto de subsanar las irregularidades, la Contraloría recomendó una serie de acciones. Entre ellas, y sin perjuicio de la denuncia, Carabineros de Chile deberá iniciar un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en estas irregularidades. También, Carabineros deberá aplicar en lo sucesivo las medidas pertinentes para que las denuncias por armas no habidas en los domicilios y armas inscritas a nombre de personas fallecidas que no han sido transferidas se realicen de forma oportuna.