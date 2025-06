Gobierno pide la renuncia a Superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana por caso licencias

En un hecho que ya se anticipaba, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social informó este lunes que se le pidió la renuncia a la Superintendenta de Seguridad Social (Suseso), Pamela Gana Cornejo. La decisión se produce en medio del escándalo de las licencias médicas utilizadas para viajar fuera del país por funcionarios públicos y otras irregularidades.

Tras un segundo informe de la Contraloría General de la República (CGR), que evidenció no solo falencias administrativas, sino riesgos críticos, demoras injustificadas y graves negligencias en el control de licencias médicas, la posición de Gana se tornaba insostenible.

Aun así, desde el Gobierno optaron comunicar la salida de la superintendenta a través de un comunicado sin mayores explicaciones, limitándose a señalar que “asume la subrogancia legal a contar de esta fecha, la Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social, Patricia Soto Altamirano” y que “el ministerio respetará los procesos de Alta Dirección Pública para el pertinente reemplazo según dictamina el Servicio Civil”.

Un historial de advertencias

Ya en 2014 existía un convenio entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Suseso para intercambiar información sobre viajes al extranjero de personas con licencias médicas. Pero, durante una década este acuerdo no se aplicó y el instrumento permaneció archivado, sin fiscalización ni seguimiento.

Pamela Gana enfrentó a comienzos de junio la Comisión de Salud del Senado. Su presentación fue considerada insuficiente y carente de respuestas concretas. Como describió el senador Iván Flores, presidente de la instancia, comentó: “Por fin se actuó con sentido común y con sentido de urgencia y le pidieron el cargo a la superintendenta de Suceso, Superintendencia de Seguridad Social. La señora Gana no tenía ninguna posibilidad de seguir en el cargo por cuanto nunca asumió la responsabilidad de no haber hecho la pega, una pega crítica, una pega fundamental para hacer que las instituciones que tienen que fiscalizar la entrega de los subsidios y, que se usen correctamente, como es el caso de licencias médicas, se haga”, aseguró.

Para el senador Juan Luis Castro (PS), la cadena de errores de la Suseso es el reflejo de una institucionalidad que simplemente fracasó:

“Un escándalo como el que hemos conocido en licencias médicas, ha implicado la falla del Estado. Y en este caso la Superintendencia de Seguridad Social, que es como la torre de control de todo este derecho que es a la licencia médica, desgraciadamente no cumplió. No pudo con ese convenio que por 10 años no arrojó nada con la PDI, ni tampoco una explicación plausible. Por eso, es el momento de mirar hacia adelante, y si ha renunciado a la máxima autoridad, es en pos de que haya un cambio profundo en la principal institución que controla la licencia médica en Chile”.