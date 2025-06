Diputada Musante dice que relaciones entre Winter y Tohá se “han ido tensionando” por primarias

La diputada independiente-PPD Camila Musante expresó su preocupación por las tensiones generadas en la primaria oficialista entre las candidaturas de Gonzalo Winter (FA) y Carolina Tohá (Socialismo Democrático).

Según la parlamentaria, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, “se ha ido tensionando evidentemente la primaria. Eso es una realidad”.

Musante calificó como “bastante provocadora” la franja electoral de Winter y señaló que esta no refleja necesariamente una postura mayoritaria dentro del Frente Amplio. “Conozco a varios dirigentes políticos que están en el gobierno, algunos en el parlamento, que no sé si tienen una visión como la que aparece en la franja de Gonzalo Winter. (…) Me parece que estas provocaciones no contribuyen absolutamente en nada”, afirmó.

Asimismo, la diputada destacó que el éxito de la primaria depende de la unidad entre los sectores oficialistas y de su capacidad de convocar a un electorado amplio. “Si nosotros no somos capaces de convocar a una alta cantidad de electorado, por lo menos lo mínimo, que fue la cantidad de un millón setecientos mil, un millón ochocientos mil, quienes votaron en la primaria el 2021, entonces estamos bien cuesta abajo. Y sin ninguna posibilidad de tener una candidatura que pase a la segunda vuelta”, advirtió.

Sobre las críticas hacia figuras de la ex-Concertación en la franja de Winter, Musante consideró que este tipo de provocaciones dificultan la construcción de unidad y pueden debilitar el proceso post-primaria. “Creo que eso es más complejo construir unidad con ese tipo de provocaciones que facilitar el proceso que se viene post-primaria”, comentó.

Al ser consultada sobre quién considera que tiene mayores posibilidades de pasar a una segunda vuelta, Musante apuntó a Carolina Tohá: “Claramente tiene más posibilidades de pasar y consolidar un liderazgo para la segunda vuelta. (…) Tiene que ver con trayectoria, con haber sido parte no solamente del gobierno del Presidente Gabriel Boric, también de la expresidenta Michelle Bachelet, y con ya también tener experiencia en ir construyendo mayoría”.