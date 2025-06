Diputado Castro (RN) defiende vacaciones en semana distrital: “Nosotros no tenemos jefe”

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), enfrentó los cuestionamientos por un viaje personal a Estados Unidos entre el 15 de diciembre de 2022 y el 7 de enero de 2023, realizado durante una semana distrital.

En conferencia de prensa desde el Congreso, Castro defendió su actuar asegurando que cumplió con el reglamento interno. “En ese reportaje aparecía que yo había salido en un viaje, y para que se tenga muy claro, esto no tiene nada que ver en absoluto con licencias médicas ni permisos no otorgados”, explicó Castro, subrayando que solicitó los días sin goce de sueldo correspondientes y obtuvo el permiso formal. “Aquí no hay absolutamente nada que ocultar”, insistió.

Ante la pregunta de un periodista sobre si estas salidas son un privilegio, el parlamentario reconoció: “Por supuesto que es un privilegio, porque nosotros no tenemos jefe. Como no tenemos jefe, lo que hacemos es pedir permiso cuando uno sale”.

Tras ello, el legislador recordó que desde su partido habían pedido “mejorar el sistema”, presentando “una propuesta que justamente regulaba estos espacios vacíos”.

Iniciativa que no tuvo los votos, según Castro, razón por la que cree que “quizás esto sea una oportunidad para mejorar un sistema que, quiero decirlo, es transparente”.

“Si considera que lo he hecho mal, lléveme a Ética. Y vamos a tener que llevar a todas las personas que han cumplido con el deber de informar. No tengo ningún problema”, aseguró.