Radiografía de un país inquieto: lo que no hablan los candidatos presidenciales

La confianza en la democracia, el rumbo económico y la gestión migratoria están en el centro de las inquietudes ciudadanas, según el último Scanner Social, elaborado por Gemines-Fibra Research y El Mostrador. El estudio, aplicado en mayo, muestra un escenario donde persisten altas expectativas, pero también un malestar sostenido con el funcionamiento de la democracia, percepción económica personal y desigualdad territorial. Temas sobre los cuales los candidatos presidenciales no suelen hablar.

Democracia: debilidad funcional

Aunque el 69% de los encuestados afirma que la democracia es la mejor forma de gobierno, esta cifra cayó seis puntos respecto a marzo. La satisfacción con su funcionamiento es aun más baja: solo un 16% dice estar satisfecho, frente a un 55% que se declara insatisfecho, lo que arroja un saldo neto de -39 puntos. Las regiones, los mayores de 60 años y los sectores socioeconómicos altos (ABC1) son los más críticos al respecto.

Además, el 56% considera que el Congreso representa “poco o nada” los intereses de la ciudadanía. Sin embargo, un 82% cree que un Presidente elegido democráticamente debe terminar su mandato, incluso si no se comparte su gestión, y un 79% votaría aunque no fuera obligatorio, lo que revela una valoración resiliente del sistema.

Economía: desconfianza generalizada

En materia económica, el malestar también es evidente. Solo un 13% de los encuestados considera que el país está progresando económicamente, mientras un 41% cree que está retrocediendo. Este pesimismo también afecta la evaluación personal: apenas un 23% cree que su situación económica ha mejorado y un 33% piensa que ha empeorado.

La proyección para los próximos 12 meses es igualmente tibia: la mayoría cree que su situación se mantendrá igual, sin señales claras de mejora. La percepción negativa es transversal, pero se intensifica entre personas con nivel educacional bajo y habitantes de regiones, lo que refuerza la sensación de desigualdad territorial.

Inmigración: rechazo a la informalidad

Respecto a la inmigración, la ciudadanía distingue entre migración legal y no regularizada. El 74% apoya la idea de regularizar a quienes ya están en Chile, si cumplen condiciones como no tener antecedentes penales, tener contrato laboral y residencia continua. Sin embargo, la presión por controlar la migración irregular es fuerte: el 77% cree que el ingreso por pasos no habilitados es responsabilidad directa del Gobierno y el 67% apoya su expulsión inmediata.

El estudio muestra que la percepción de amenaza se concentra en temas de seguridad y empleo, y no necesariamente en la diversidad cultural. Aun así, existe una apertura general hacia la integración ordenada, con reglas claras.

“Chile vive un momento de desconfianza estructural y uno no ve, más allá de frases para la galería, que los candidatos presidenciales de cualquier color estén leyendo correctamente lo que siente la ciudadanía. En Scanner Social nos percatamos de que aunque la adhesión a la democracia se mantiene, la insatisfacción aumentó seis puntos más que en marzo. Más de la mitad de las personas no se siente representada por el Congreso, que se verá enfrentado a elecciones en unos meses más y los legisladores tendrán que salir a pedir el voto: ¿con qué argumentos lo harán?, ¿con que credibilidad?”, advierte Guido Romo, de Gemines.

Y agrega: “En economía observamos una satisfacción relativa con aspectos claves de infraestructura y la capacidad de emprender, factor clave para el desarrollo, siendo notoria la diferencia entre Santiago y regiones, con una visión más negativa. Y en cuanto a la inmigración irregular, aunque reconocen que hay espacio para una solución regulada, los mensajes que más calan son los que refuerzan la percepción de amenaza en contextos de seguridad y empleo”.

“El mensaje ciudadano es claro: la legitimidad democrática, la estabilidad económica y la cohesión social están en juego”, subraya.

Revisa el Scanner Social completo en el siguiente link:

Informe Resultados Scanner Mayo 2025