Espinoza y las caras del PC: “Una cosa es cuando acompaña al Gobierno, otra cuando está en el poder”

El senador socialista Fidel Espinoza criticó al Partido Comunista (PC) en la previa de las primarias oficialistas, destacando las diferencias entre su rol como acompañante en un gobierno y cuando ocupa posiciones de poder.

“El Partido Comunista tiene buenos cuadros políticos, nadie lo puede negar, pero una cosa es cuando acompaña en un gobierno, lo hizo disciplinadamente con Bachelet, y otra cosa es cuando está en el poder, y ahí se ponen un poquito autoritarios”, aseguró en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. Según el senador, las conductas del PC “no se condicen con el Chile que hoy necesita dirigir los destinos de un país desde el punto de vista de la gobernabilidad”.

Espinoza subrayó que el PC se ha mantenido alejado de temas prioritarios para la ciudadanía, especialmente en seguridad. “Les cuesta votar los temas de seguridad, les cuesta votar los estados de excepción. En un momento cuando Chile necesita un gobierno que se involucre mucho más profundamente en esas materias, ellos no han estado en la línea de lo que la ciudadanía quiere”, afirmó.

El senador también destacó el impacto político del sentimiento anticomunista presente en el país. “Lo que está claro es que en Chile sí hay un sentimiento bastante fuerte anticomunista que puede pesarle a Jeannette Jara en una eventual pase a segunda vuelta y la hace menos competitiva que Carolina Tohá”. Agregó que Tohá tiene mayores posibilidades de disputar voto a voto con la derecha en noviembre de 2025.

Sobre el rol del PC en temas internacionales, Espinoza criticó su postura frente a regímenes como el de Venezuela. “Han seguido defendiendo a Venezuela, sabiendo que en Venezuela tenemos una situación que es bastante particular y dolorosa para el continente. Ahí están los grandes temas por los cuales planteo que el Partido Comunista no da la gobernabilidad que el país necesita hoy día”, afirmó. A su juicio, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda no representan lo que la ciudadanía demanda.

Cuando se le preguntó si considera al PC de extrema izquierda, Espinoza respondió: “Para mí el Partido Comunista es de extrema izquierda, pero no rupturista. Ellos forman parte del juego democrático, pero tienen una posición más de extrema izquierda”. Añadió que esta postura es notoria, sobre todo en su reluctancia a criticar a regímenes autoritarios y en su rechazo a iniciativas legislativas relacionadas con la seguridad.

Finalmente, Espinoza destacó la importancia del diálogo y el consenso en el actual escenario político. “Los procesos constituyentes demostraron que Chile no es un país de extremos, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Hoy día se requiere mucho mayor diálogo y consenso”, concluyó.