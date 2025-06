Dirigenta del PC Bárbara Figueroa dice desconocer cotizaciones no pagadas a su exasesora del hogar

Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, exembajadora de Chile en Argentina y también jefa del comando de la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, dijo esta mañana –entrevistada por Mirna Schindler, en el programa Al Pan Pan de El Mostrador– que desconoce la denuncia presentada ante la Inspección del Trabajo por una exasesora del hogar, que trabajó en su casa hasta mayo recién pasado.

Según la denunciante, Sandra Monarde, ella comenzó a laborar en el domicilio de Peñalolén donde vivían Figueroa y su pareja, Guillermo Salinas, también comunista y connotado dirigente sindical, en marzo de 2022, en función de un contrato por el cual iría dos o tres veces a la semana hasta dicho lugar, a cambio de un pago de 40 mil pesos por jornada, incluyendo leyes sociales.

Sin embargo, según afirma la mujer, solo le pagaron cotizaciones durante los primeros 10 meses. Pese a ello, según dijo, siguió laborando allí por necesidad, pero en mayo pasado -de acuerdo con la versión que entregó a El Mostrador– llegó a trabajar cierto día y se encontró con que la pareja ya no vivía en el lugar, sin que le hubieran avisado del cambio de domicilio. Le pidió explicaciones a Salinas, con quien había firmado el contrato, pero él le dijo que “después iban a hablar”. Como eso no ha pasado, denunció ante la Inspección del Trabajo y está a la espera de un comparendo, que se fijó para el 17 de julio.

Consultada por Mirna Schindler, Figueroa -expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT- señaló literalmente que “yo desconozco plenamente el tema”, agregando que “no conozco la situación, pero aquí, evidentemente, los trabajadores lo primero que uno no puede hacer es negarles el derecho a que hagan una denuncia. Eso, de ser así, yo insisto, no tengo ningún antecedente del tema, pero de ocurrir, yo no era quien llevó esas materias, pero de ocurrir acá tendrá que hacerse el procedimiento que corresponde. Y la denuncia… es legítimo, todos los trabajadores tienen derecho a hacer las denuncias como corresponde, en eso no hay asuntos de duda”.

Ante ello, la periodista Mirna Schindler le volvió a preguntar sobre si la denuncia tenía base y si efectivamente no se le pagaron las cotizaciones a la trabajadora, frente a lo cual Figueroa insistió en que lo desconocía, “porque no era yo, precisamente, como estuve entrando y saliendo del país, quien llevaba la relación laboral”, en alusión al cargo de Embajadora de Chile en Argentina, posición que ocupó desde fines de marzo de 2022 hasta septiembre de 2023, cuando regresó a Chile, tras ser electa como secretaria general del Partido Comunista.

Asimismo, dijo que “si hay una denuncia y están los antecedentes, bueno, habrá que verlo”, aseverando que esto era una sorpresa para ella y que “no es algo que estuviera sobre la mesa para mí, pero creo que es súper legítimo hacerlo (…) por eso no tengo problema con que se me consulte”.

Sin embargo, se deja constancia que ayer jueves 26 de Junio, la Unidad de Investigación de El Mostrador llamó al menos en cuatro ocasiones a Bárbara Figueroa, y además le envió dos mensajes de Whatsapp a su teléfono personal, explicándosele la situación y pidiéndole un pronunciamiento de su parte al respecto, pero no hubo respuesta.

También se solicitó conversar con ella por intermedio del equipo de comunicaciones de la campaña de Jeannette Jara, donde indicaron que Figueroa se encontraba en el cierre de la campaña en el sector de Barrancas, en Pudahuel, y que la intentarían contactar, lo que aparentemente no sucedió o no quiso responder.

Su participación en el programa “Al Pan Pan”, estaba comprometida desde varios días antes.