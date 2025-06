El libreto de la DC si pierde Tohá: Trivelli y Mayne-Nicholls irrumpen como botón de pánico

“La DC no tiene un plan B, no ha trabajado un plan B. Creo que la Democracia Cristiana y su directiva nacional, si el domingo en la noche sucede lo que algunos anticipan —que gane la candidata presidencial del Partido Comunista—, no van a tener libreto”, señala el abogado Rodrigo Albornoz, presidente regional metropolitano de la Falange, quien, sin embargo, sostiene que lo razonable es esperar.

No obstante, “la incertidumbre y la estrechez de decisión se van a producir tanto si gana Jara como si gana Tohá”, declara Albornoz a El Mostrador. Y es que el dirigente regional de la DC es parte del grupo que —según afirma, es mayoritario en la militancia— sigue sosteniendo que era necesaria una candidatura propia, “en función de reconstruir un espacio político con proyección de futuro, pero en ningún caso para intentar volver a la Concertación ni hacerla renacer, porque esa etapa ya culminó“.

Ese “espacio” es el denominado —y, a estas alturas, para algunos inexistente— centro político. La pregunta, según Albornoz, es si el resultado del domingo puede significar que la DC vuelva a construir o, al menos, a pretender construir ese espacio. “Es muy relevante, y es muy posible que eso suceda desde el mismo lunes, cualquiera sea el resultado”, responde.

Hasta aquí, la visión predominante es que la Falange tiene poco margen de decisión para construir una candidatura distinta a aquella que resulte de la elección de este domingo, lo que también impactaría en los planes sobre la lista parlamentaria. Sin embargo, hay quienes plantean tener al menos una carta bajo la manga, algo que incomoda al interior del partido presidido por el diputado y excandidato a la primaria Alberto Undurraga, quien ha manifestado que, cuando existe un plan B, se le quita fuerza al plan A, que es hacer todos los esfuerzos para que gane Carolina Tohá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Decés x Tohá (@dcxtoha)

Trivelli o Mayne-Nicholls: el plan B que incomoda

El consejero nacional del partido, Nicolás Preuss, revela que un grupo de dirigentes y militantes de la DC ha planteado que, ante la eventualidad de un triunfo de Jeannette Jara y el PC —con quienes, recalca, “tenemos ideas diametralmente opuestas”—, la alternativa de apoyar a una persona que consideren seria, preparada y con visión amplia de futuro “se vuelve de toda lógica”.

Si en algo coinciden transversalmente en la DC es en que no hay militante que pueda ser esa persona. Por eso, en la interna suenan al menos dos nombres. Tal como adelantó El Mostrador en mayo, se trata del exintendente —y exmilitante DC— Marcelo Trivelli y del expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls. Este último inscribió su candidatura ante el Servel a inicios de abril, y el primero lo hizo esta semana.

“Si gana Jara, muy probablemente apoyemos a Harold”, asegura Preuss, esbozando la visión que incomoda a una parte de los democratacristianos.

El delegado de la Junta Nacional de la DC, Pedro Vera, reafirmó que la militancia del partido está comprometida con el triunfo de Carolina Tohá en las primarias de este domingo. Según sostuvo, el respaldo es mayoritario en las bases, lo que —a su juicio— quedó demostrado en el recorrido de la candidata por distintas comunas, donde “le ha impresionado la movilización, el entusiasmo y el apoyo del partido”.

Vera, académico de la Universidad de Concepción y militante falangista desde 1962, recalcó que la postura oficial de la DC es trabajar para asegurar la victoria de Tohá, movilizando a sus adherentes —no militantes— para lograr una primaria masiva. “La Democracia Cristiana no tiene plan B. Ni el Consejo Nacional ni la Directiva Nacional han discutido ni acordado ninguna alternativa”, resaltó, advirtiendo que si el resultado no es favorable, corresponderá a la Junta Nacional definir los pasos a seguir.

En ese sentido, el dirigente cuestionó duramente a militantes que, de manera individual, han difundido posturas distintas a la línea oficial, acusándolos de “deslealtad” y de actuar guiados por “intereses personales”. Vera adelantó que grupos de militantes están reuniendo antecedentes para llevar estos casos —entre ellos, el del delegado Nicolás Preuss— al Tribunal Supremo del partido, solicitando su expulsión.

Jara suma a exmilitantes DC

La DC se encuentra, una vez más, en una encrucijada. Mientras tanto, la candidatura de Jeanette Jara, del Partido Comunista, intenta imprimir un sello de mayor moderación a su campaña, sobre todo tras los dichos de Carolina Tohá que han sido catalogados de anticomunistas.

En ese contexto, la exministra del Trabajo ha sumado apoyos no solo de figuras cercanas al Frente Amplio, como el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo; la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla; y el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca —quien suena como plan B de la izquierda si gana Tohá la primaria—. También se ha sumado la exministra del gobierno de Michelle Bachelet, Laura Albornoz, exmilitante de la DC. Pero no solo ella.

La exministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, quien renunció a la DC en 2021, confirmó a El Mostrador que también se han sumado otros exmilitantes de la Falange: el histórico dirigente sindical de ENAP y exsecretario general de la CUT, Nolberto Díaz, y la senadora Alejandra Sepúlveda, también exdemocratacristiana y militante del FRVS hasta 2023, quien coordina el grupo de “Independientes por Jeannette Jara” e incluso fue su vocera en el reciente debate de TVN.

Laura Albornoz, hermana de Rodrigo Albornoz, se incorporó la semana pasada a la campaña de Jara, gesto que fue interpretado como un acercamiento al denominado centro político. En relación con ese segmento del electorado, la abogada ha subrayado que la candidata comunista se presentará como la opción representativa para todas aquellas personas que se identifican con la centroizquierda.

El factor Trivelli: “Nuestra hipótesis desde febrero es que Matthei va a la baja y Tohá también”

Marcelo Trivelli conversó con El Mostrador y no se guardó nada. El exintendente y exmilitante DC parte lanzando una advertencia a quienes, como Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami, intentan entrar a la presidencial por la vía independiente. “Si llevan un mes y medio y no han logrado pasar la mitad (de la recolección de firmas), aunque las consigan, van a llegar agotados a la campaña”. Y aunque reconoce que “si no prendemos, no prendemos nomás”, sentencia que “hay que ser superrealista: si en tres meses llegas raspando a conseguir las firmas, no tienes ninguna posibilidad de tener éxito en noviembre”.

Trivelli ya se inscribió en el Servel y comentó que lanzará su candidatura “muy probablemente entre el domingo en la noche y el martes en la mañana”. Eso sí, la recolección de firmas no parte sino hasta la próxima semana, lo que definió como una decisión práctica y de planificación, independientemente del resultado de la primaria oficialista. “Vamos a hacer el empeño de recolectar las firmas de aquí al 31 de julio”, remarca.

A su juicio, el escenario político se está despejando hace rato. “Nuestra hipótesis desde febrero es que Matthei va a la baja y Tohá también. Las encuestas nos han dado la razón. Si el domingo se confirma, se abre un espacio gigante entre la derecha extrema de Kast y Káiser, y el PC de Jara”, sostiene, convencido de que ese vacío está esperando un nombre que lo ocupe.

Trivelli se desmarca del discurso clásico de centro, que califica de inexistente. “El centro no existe, pero hay un espacio de votantes nuevos —además de los que se mueven de un lado a otro en esta elección— que nadie sabe cómo piensan”, subraya. Su propuesta, de “desbloquear” Chile y sacar los “tapones”, asegura, no es ni de derecha ni de izquierda. Y tampoco “es la mitad entre dos extremos”, aclara.

La consigna es clara: destapar el potencial de Chile 🇨🇱

Porque hay tapones por todos lados:

🏛️ En el Estado

⚖️ En la política

🔏 En cómo se toman decisiones

Chile no está quebrado. Está taponeado.

¡Es hora de desbloquear! 👉 https://t.co/uU1rbw7aHB#DesbloquearChile pic.twitter.com/mSBw4GaHxR — Marcelo Trivelli (@mtrivelli) June 13, 2025

Como ejemplo, adelanta una de sus banderas: transformar la Subsecretaría de Prevención del Delito en una Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. “Eso no es ni de derecha ni de izquierda. Es entender el problema de otra manera. Hay que sacar los tapones y reconstruir el tejido social”, afirma.

Trivelli tiene claro que cualquier opción pasa por la estrategia de salir a recolectar firmas. Sin mayores detalles, revela que ya está en conversaciones con partidos y que podría estar invitado a la próxima junta regional metropolitana de la DC. “Si logramos un número razonable, podríamos llamar la atención”, concluye.