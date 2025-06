Secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, advierte falta de disposición oficialista de ganar Jara

“Eso es siempre a costa de que nosotros no podamos tener roles de relevancia, me parece que al menos es una mirada extremadamente sesgada o es una mirada que excluye igual. Es una unidad que no se construye desde la fraternidad que tenemos que construir”, señaló la jefa de campaña de Jara

El Mostrador, manifestó que en los partidos del pacto de gobierno si bien para algunos es cómodo trabajar con el Partido Comunista, ello no se traduce en la disposición a dejarlos asumir un rol de liderazgo en un gobierno de coalición que sea encabezado por la colectividad. La jefa de campaña de Jeannette Jara (PC) para las primarias oficialistas de este domingo, Bárbara Figueroa (PC) en el programa Al Pan Pan , en, manifestó que en los partidos del pacto de gobierno si bien para algunos es cómodo trabajar con el Partido Comunista, ello no se traduce en la disposición a dejarlos asumir un rol de liderazgo en un gobierno de coalición que sea encabezado por la colectividad. Bárbara Figueroa en conversación con Mirna Schindler afirmó que es importante “sincerar que para algunos es muy cómodo trabajar con el Partido Comunista, pero que no estarían nunca disponibles a que nosotros encabezáramos” el gobierno. La también secretaria general del PC planteó que se trata de un debate “muy fuera de tiempo”. Y aunque reconoció que sus socios del Socialismo Democrático trabajaron para romper con la exclusión del PC tras el retorno a la democracia, advirtió: “Pero si eso es siempre a costa de que nosotros no podamos tener roles de relevancia, me parece que al menos es una mirada extremadamente sesgada o es una mirada que excluye igual. Es una unidad que no se construye desde la fraternidad que hemos dicho que tenemos que construir, la que es respetándose entre todos y todas”, dijo Figueroa. Figueroa destacó que esta situación refleja una falta de compromiso por parte de ciertos actores políticos, quienes prefieren mantener una distancia de las decisiones gubernamentales, a pesar de colaborar en otros ámbitos. La jefa de campaña subrayó la importancia de la coherencia entre la colaboración política y la disposición a participar activamente en la gestión pública.